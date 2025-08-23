Akbank, Arçelik, ASELSAN, Borusan, Doğuş Otomotiv... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.08.2025)

ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 55.29 milyar TL ile Sasa Polyester hissesinde olurken, bu şirketi 44.80 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Enerji sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.62 yükselişle 11,372 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 278 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 118.62 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 76.37 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 104.32 seviyesinde. CCI göstergesinin 199.60 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 11,308 ve 11,245 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 11,417 ve 11,462 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 38.62 seviyesinde bulunuyor.



AKBANK



ÇIKIŞTA

65.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 70.35 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 69.85 seviyesinin altına kayması halinde ise 65.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 65.00-64.00

Satım aralığı: 67.00-71.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.56

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.138 puan azaldı.



ARÇELİK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 139.8 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 136.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 153.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 136.00-127.00

Satım aralığı: 153.00-155.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.74

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre değişmedi.



ASELSAN



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 167 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 181.5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 186.90 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 172.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 172.00-164.00

Satım aralığı: 178.00-197.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.44

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.105 puan arttı.



BORUSAN BORU SANAYİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 376.25 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 396 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 427.88 seviyesine yönelebilir. 396 seviyesinin altında kapanışlarda 372.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 372.50-342.50

Satım aralığı: 407.50-427.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.34

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.010 puan arttı.



COCA COLA İÇECEK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 49.12 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 52.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 49.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 49.25-48.50

Satım aralığı: 50.00-51.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.06

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.040 puan azaldı.



ÇİMSA



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

46.19 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 51.71 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 49.34 seviyesinin altına kayması halinde ise 46.19 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 48.50-48.25

Satım aralığı: 49.25-49.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.64

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.



DOĞUŞ OTOMOTİV



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

204.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 191.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 195.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 200.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 191.00-184.00

Satım aralığı: 200.00-203.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.51

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.019 puan azaldı.



DOĞAN HOLDİNG



İZLENMELİ

18.98 - 19.7 aralığında hareket eden hisse 19.37 seviyesinin altında kapanışlarda 17.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 19.37 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 21.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 17.50-16.20

Satım aralığı: 21.30-20.90

Endeks Ağırlığı (%): 0.55

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.017 puan azaldı.



BİM MAĞAZALAR



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 534.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 523.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 515.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 523.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 551.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 515.00-505.00

Satım aralığı: 525.00-540.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.50

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.188 puan azaldı.



ENKA İNŞAAT

76 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 71.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 73.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 74.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 71.00-67.00Satım aralığı: 74.50-77.00Endeks Ağırlığı (%): 1.60Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.050 puan azaldı.



PETKİM



YÜKSELİŞTE

20.82 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 20.82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 23.00 seviyesine yönelebilir. 20.82 seviyesinin altına sarkmalarda ise 18.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 18.10-17.40

Satım aralığı: 21.90-21.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.72

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.040 puan arttı.



SASA POLYESTER



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 4.78 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 3.54 seviyesinde bulunurken direnç 5.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 3.54-3.26

Satım aralığı: 5.60-5.18

Endeks Ağırlığı (%): 1.32

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.088 puan arttı.



TEKFEN HOLDİNG

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 96.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 109.20 seviyesindeki dirence yönelebilir. 112.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 96.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 96.00-86.50Satım aralığı: 104.00-110.00Endeks Ağırlığı (%): 0.36Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.002 puan azaldı.



TOFAŞ OTO. FAB.



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 233 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 232.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 252.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 232.00-213.00

Satım aralığı: 252.50-267.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.89

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.009 puan arttı.



T.S.K.B.



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 13.52 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 14.27 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 15.02 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 13.14 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 13.80-13.00

Satım aralığı: 14.30-15.10

Endeks Ağırlığı (%): 0.47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.008 puan arttı.



TÜRK TELEKOM



DESTEKLERİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

56.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 61.43 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 58.05 seviyesinin altına kayması halinde ise 56.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 56.00-54.50

Satım aralığı: 58.50-56.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.80

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.



ÜLKER BİSKÜVİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 113.1 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 114.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 129.15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 114.00-109.00

Satım aralığı: 123.00-126.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.52

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.003 puan azaldı.