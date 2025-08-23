Yeni haftada piyasalarda neler takip edilecek?

ABD'nin korumacı ticaret politikasının enflasyon ve küresel büyüme üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler merkez bankalarının odağında olmayı sürdürürken, geçen hafta Kansas City Fed'in ev sahipliğinde ABD'nin Wyoming eyaletinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

ABD'de yoğun veri haftası

25 Ağustos ile başlayacak haftada pazartesi, inşaat izinleri, Dallas Fed imalat aktivite endeksi, salı dayanıklı mal siparişleri, New York tüketici güven endeksi, perşembe büyüme (GSYH), çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma aylık kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek.

ECB'nin toplantı tutanakları bekleniyor

Gelecek haftanın veri takviminde pazartesi Almanya'da İFO iş dünyası güven endeksi, perşembe Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ECB'nin toplantı tutanakları, cuma Almanya'da işsizlik oranı ve enflasyon verileri yer alıyor.

İngiltere'de pazartesi resmi tatil sebebiyle Londra Borsası'nda işlemler gerçekleşmeyecek.

Japonya'dan kritik veriler gelecek

Gelecek hafta çarşamba Çin'de sanayi karları, cuma Japonya'da Tokyo enflasyonu, işsizlik oranı, sanayi üretimi ve tüketici güven endeksi verileri izlenecek.

Türkiye'de neler takip edilecek?

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi reel kesin güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, salı sektörel enflasyon beklentileri, perşembe ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, cuma işsizlik oranı verileri takip edilecek.