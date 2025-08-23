ARA
  • TOKİ 30 ilde arsa satacak: Örnek yerler ve fiyatları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 30 ildeki 312 taşınmazı, 10 Eylül'de açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.


AA muhabirinin TOKİ'den aldığı bilgiye göre, kurum, 30 ilde mülkiyetindeki 312 taşınmazın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. 

ARSALAR HANGİ İLLERDE?

Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunan 312 arsa satışa sunulacak.

Açık artırmada taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak. Tekirdağ'da tek lot olarak satışa sunulan 5 taşınmaz haricinde tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 15 indirim imkanı tanınacak.

Alıcılar, konut, ticaret, sağlık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar, lojistik ve sosyal tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara peşin, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ya da yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.

Açık artırma toplantısına katılacak olanların katılım teminatı olarak toplantı öncesinde talip oldukları her taşınmaz için katılım teminatı ödemeleri gerekiyor. Katılım teminat rakamları şöyle:

Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL
Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL
Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL
Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL
Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL
Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için (Diyarbakır Bağlar – Tekirdağ Çorlu Kemalettin hariç) 10.000.000-TL,
Diyarbakır ili Bağlar ilçesinde tek lot olarak satışa sunulan 2 taşınmaz için toplam 50.000.000-TL,
Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Kemalettin mahallesinde tek lot olarak satışa sunulan 5 adet taşınmaz
için toplam 20.000.000-TL

Taşınmazların satışları için açık artırmalar, 10 Eylül saat 10.30'da başlayacak, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "(212) 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

ÖRNEK ARSALAR VE MUHAMMEN FİYATLARI

Arsaların görselleri ve muhammen fiyatlarını Emlak Müzaye'denin sitesinden görmek mümkün. Bazı arsaların muhammen bedelleri şöyle:

1 BOLU KIBRISCIK KARADOĞAN'DA 385 M² KONUT ALANI

BOLU KIBRISCIK KARADOĞAN'DA 385 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL

 ₺499.730,00

 

2 KAYSERİ MELİKGAZİ TURAN'DA 167,89 M² GELİŞME KONUT ALANI

KAYSERİ MELİKGAZİ TURAN'DA 167,89 M² GELİŞME KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺396.220,40

3 BOLU KIBRISCIK KARADOĞAN'DA 447,77 M² KONUT ALANI

BOLU KIBRISCIK KARADOĞAN'DA 447,77 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺554.787,03

4 ŞANLIURFA SİVEREK CAMİKEBİR'DE 800,46 M² KONUT ALANI

ŞANLIURFA SİVEREK CAMİKEBİR'DE 800,46 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: 

₺2.975.309,82

5 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI'DA 104,78 M² KONUT ALANI

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI'DA 104,78 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺2.534.628,20

6 ANKARA SİNCAN SARAYCIK'TA 146,25 M² KONUT ALANI

ANKARA SİNCAN SARAYCIK'TA 146,25 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺2.243.475,00

 

7 KAYSERİ İNCESU GARİPÇE'DE 811,55 M² KONUT ALANI

KAYSERİ İNCESU GARİPÇE'DE 811,55 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺1.771.613,65

8 ELAZIĞ MERKEZ HIRHİK (GÜMÜŞKAVAK)'TE 448,85 M² KONUT ALANI

ELAZIĞ MERKEZ HIRHİK (GÜMÜŞKAVAK)'TE 448,85 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺2.224.500,60

9 ADIYAMAN ÇELİKHAN BISTIKAN'DA 1.048,02 M² KONUT ALANI

ADIYAMAN ÇELİKHAN BISTIKAN'DA 1.048,02 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺2.473.327,20

10 MUĞLA MENTEŞE YENİCE'DE 1.819,50 M² PLANSIZ ALAN (1/100.000 ÇDP TARIM ALANI+KIRSAL YERLEŞİK ALAN)

MUĞLA MENTEŞE YENİCE'DE 1.819,50 M² PLANSIZ ALAN (1/100.000 ÇDP TARIM ALANI+KIRSAL YERLEŞİK ALAN)

MUHAMMEN BEDEL:

₺3.435.216,00

11 İZMİR MENDERES AHMETBEYLİ'DE 381,82 M² KONUT ALANI+YOL+DOĞAL VE AĞAÇLIK KARAKTERİ KORUNACAK ALAN

İZMİR MENDERES AHMETBEYLİ'DE 381,82 M² KONUT ALANI+YOL+DOĞAL VE AĞAÇLIK KARAKTERİ KORUNACAK ALAN

MUHAMMEN BEDEL:

₺3.097.514,75

12 MERSİN SİLİFKE OLUKBAŞI'DA 703 M² KONUT ALANI

MERSİN SİLİFKE OLUKBAŞI'DA 703 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺4.562.470,00

 

13 AFYONKARAHİSAR ÇAY EBER/YUKARI'DA 3.613 M² TİCARET ALANI

AFYONKARAHİSAR ÇAY EBER/YUKARI'DA 3.613 M² TİCARET ALANI

MUHAMMEN BEDEL: 

₺3.623.839,00

14 YALOVA TERMAL AKKÖY'DE 846,88 M² KONUT ALANI

YALOVA TERMAL AKKÖY'DE 846,88 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

 ₺5.696.114,88

15 KAHRAMANMARAŞ AFŞİN ALİMPINAR'DA 1.679,26 M² TİCARET+KONUT ALANI

KAHRAMANMARAŞ AFŞİN ALİMPINAR'DA 1.679,26 M² TİCARET+KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺5.944.580,40

16 ANKARA GÖLBAŞI VELİHİMMETLİ'DE 7.201,69 M² PLANSIZ ALAN (1/25.000 NİP TARIM ALANI)

ANKARA GÖLBAŞI VELİHİMMETLİ'DE 7.201,69 M² PLANSIZ ALAN (1/25.000 NİP TARIM ALANI)

MUHAMMEN BEDEL

 ₺7.223.295,07

17 ANTALYA MANAVGAT KARACALAR'DA 5.451,99 M² PLANSIZ ALAN (1/25.000 NİP TARIM ALANI)

ANTALYA MANAVGAT KARACALAR'DA 5.451,99 M² PLANSIZ ALAN (1/25.000 NİP TARIM ALANI)

MUHAMMEN BEDEL:

₺7.398.350,43

18 İZMİR MENDERES AHMETBEYLİ'DE 1.522,49 M² KONUT ALANI+YOL+DOĞAL VE AĞAÇLIK KARAKTERİ KORUNACAK ALAN

İZMİR MENDERES AHMETBEYLİ'DE 1.522,49 M² KONUT ALANI+YOL+DOĞAL VE AĞAÇLIK KARAKTERİ KORUNACAK ALAN

MUHAMMEN BEDEL:

₺11.857.152,12

19 MERSİN SİLİFKE OLUKBAŞI'DA 1.810 M² KONUT ALANI

MERSİN SİLİFKE OLUKBAŞI'DA 1.810 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺11.746.900,00

20 ANKARA GÖLBAŞI VELİHİMMETLİ'DE 11.900,56 M² PLANSIZ ALAN (1/25.000 NİP TARIM ALANI)

ANKARA GÖLBAŞI VELİHİMMETLİ'DE 11.900,56 M² PLANSIZ ALAN (1/25.000 NİP TARIM ALANI)

MUHAMMEN BEDEL:

₺11.936.261,68

MUHAMMEN BEDEL:

₺17.440.400,00

22 İSTANBUL ÇATALCA MURATBEY'DE 2.955 M² KONUT ALANI

İSTANBUL ÇATALCA MURATBEY'DE 2.955 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺17.434.500,00

23 EDİRNE MERKEZ BARUTLUK'TA 1.870,42 M² PAZAR ALANI

EDİRNE MERKEZ BARUTLUK'TA 1.870,42 M² PAZAR ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺17.656.764,80

24 AYDIN DİDİM ALTINKUM'DA 500 M² TERCİHLİ KULLANIM ALANI

AYDIN DİDİM ALTINKUM'DA 500 M² TERCİHLİ KULLANIM ALANI

MUHAMMEN BEDEL: 

₺19.175.000,00

25 ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ MAŞUK'TA 6.299 M² KONUT ALANI

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ MAŞUK'TA 6.299 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: 

₺48.313.330,00

26 İSTANBUL AVCILAR FİRÜZKÖY'DE 11.356,78 M² ÖZEL İLKÖĞRETİM TESİS ALANI

İSTANBUL AVCILAR FİRÜZKÖY'DE 11.356,78 M² ÖZEL İLKÖĞRETİM TESİS ALANI

MUHAMMEN BEDEL:

₺274.720.508,20

27 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İKİTELLİ-2'DE 2.717,13 M² KONUT ALANI

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İKİTELLİ-2'DE 2.717,13 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: 

₺134.660.962,80

28 DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI VE ÖVÜNDÜLER'DE 620.089,55 M² PLANLAMA ALANINDA KÜÇÜK SANAYİ ALANI - TİCARET ALANI- AKARYAKIT TESİS ALANI

DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI VE ÖVÜNDÜLER'DE 620.089,55 M² PLANLAMA ALANINDA KÜÇÜK SANAYİ ALANI - TİCARET ALANI- AKARYAKIT TESİS ALANI

MUHAMMEN BEDEL: 

₺1.361.850.591,00
0
