TOKİ 30 ilde arsa satacak: Örnek yerler ve fiyatları

AA muhabirinin TOKİ'den aldığı bilgiye göre, kurum, 30 ilde mülkiyetindeki 312 taşınmazın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

ARSALAR HANGİ İLLERDE?

Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunan 312 arsa satışa sunulacak.

Açık artırmada taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak. Tekirdağ'da tek lot olarak satışa sunulan 5 taşınmaz haricinde tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 15 indirim imkanı tanınacak.

Alıcılar, konut, ticaret, sağlık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar, lojistik ve sosyal tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara peşin, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ya da yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.

Açık artırma toplantısına katılacak olanların katılım teminatı olarak toplantı öncesinde talip oldukları her taşınmaz için katılım teminatı ödemeleri gerekiyor. Katılım teminat rakamları şöyle:

Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için (Diyarbakır Bağlar – Tekirdağ Çorlu Kemalettin hariç) 10.000.000-TL,

Diyarbakır ili Bağlar ilçesinde tek lot olarak satışa sunulan 2 taşınmaz için toplam 50.000.000-TL,

Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Kemalettin mahallesinde tek lot olarak satışa sunulan 5 adet taşınmaz

için toplam 20.000.000-TL

Taşınmazların satışları için açık artırmalar, 10 Eylül saat 10.30'da başlayacak, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "(212) 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

ÖRNEK ARSALAR VE MUHAMMEN FİYATLARI

Arsaların görselleri ve muhammen fiyatlarını Emlak Müzaye'denin sitesinden görmek mümkün. Bazı arsaların muhammen bedelleri şöyle: