Borsa, altın, dolar, fonlar... Yatırım araçlarında bu hafta
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,62, altının gram fiyatı yüzde 0,16, dolar/TL yüzde 0,29 değer kazanırken avro/TL yüzde 0,37 azalış kaydetti.
- BIST 100 endeksi, en düşük 10.850,22 puanı ve en yüksek 11.398,27 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,62 üstünde 11.372,33 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,16 artışla 4 bin 397 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,17 yükselişle 29 bin 709 liraya çıktı.
- Geçen hafta sonu 7 bin 350 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,20 artarak 7 bin 365 liraya yükseldi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 0,29 artarak 41,0170 liraya çıkarken, avro yüzde 0,37 azalışla 47,6720 liraya indi.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,58, emeklilik fonları yüzde 1,61 değer kazandı.
- Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 3,15 ile "borsa yatırım" fonları oldu.