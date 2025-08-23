Pide ustasıydı atıl arazide meyve bahçesi kurdu: 1 ton ürün alıyor

Aronyanın, antioksidan oranı yüksek, sağlık açısından oldukça faydalı meyve olduğunu aktaran Kurnaz, "Aynı zamanda kazançlı bir yatırım. Babadan kalma 15 dönüm araziyi tarıma kazandırarak üretim yapmak üzere harekete geçtim." dedi.

Kurnaz, ilk etapta aronya, daha sonra frambuaz ve böğürtlen yetiştirmeye başladığını anlatarak, "Çok şükür kazanıyoruz. Ayrıca hasat zamanı her gün 8 çalışanımız oluyor. Onlar da bu arazimizden para kazanıyor." diye konuştu.

Sabır ve özveriyle bakımını yaptığı meyve bahçesinden kısa sürede ürün almayı başardığını aktaran Kurnaz, şu ifadelere yer verdi: