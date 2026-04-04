TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihi 2026: TOKİ İstanbul kura çekimi canlı nereden izlenir? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için kura çekilişinin ne zaman gerçekleşeceği araştırılıyordu. TOKİ İstanbul kura çekilişi takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamasıyla netleşti.
Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kura çekilişi nereden takip edilecek? Sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
1 TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ İstanbul kura çekiminin 25 Nisan 2026 Cumartesi günü yapılacağını açıkladı.
Kurum konuyla ilgili açıklamasında, "İnşallah 25 Nisan'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul'da kuraları çekeceğiz, yuvalarımızın sahiplerini belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
2 TOKİ İstanbul konutları ne zaman teslim edilecek?
Bakan Kurum, proje kapsamında inşa edilecek konutların temelleri atıldıktan sonra en geç 2 yıl içinde teslim edilmeye başlanacağını da belirtti.
3 TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı izleme ekranı
Kuraya katılacak binlerce İstanbullu TOKİ İstanbul kura çekilişini canlı olarak nasıl takip edeceklerini merak ediyor.
Buna göre, TOKİ kura çekimleri kurumun YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden eş zamanlı olarak takip edilebilecek.
4 TOKİ İstanbul başvuru sonuçları nereden öğrenilecek?
Kura çekilişlerinin ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi açıklandığında, sonuçlar TOKİ’nin resmi sitesi ile e-Devlet üzerinden açıklanacak. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecek.
5 TOKİ İstanbul konut fiyatları ve ödeme planı
Proje kapsamında İstanbul’da inşa edilecek konutlara ilişkin ödeme planı netlik kazandı. Kampanya kapsamında yapılacak evler için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkanı sunulacak.
İstanbul’da 55 metrekare büyüklüğündeki 1+1 konutların fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Bu konutlar için yüzde 10 peşinat (195 bin TL) alınırken, 240 aya kadar vade seçeneği sağlanacak. Aylık taksit tutarı ise 7 bin 313 TL olacak.
65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Bu konutlarda ödeme planı yüzde 10 peşinat (245 bin TL) ve 240 aya kadar vade şeklinde uygulanacak.
İstanbul’da 80 metrekare büyüklüğündeki 2+1 konutların fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL olarak duyuruldu. Bu konutlar için yüzde 10 peşinat (295 bin TL) alınacak, 240 aya kadar vade imkanı sunulacak. Aylık taksit tutarı da 11 bin 63 TL olarak açıklandı.