TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihi 2026: TOKİ İstanbul kura çekimi canlı nereden izlenir? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Proje kapsamında İstanbul’da inşa edilecek konutlara ilişkin ödeme planı netlik kazandı. Kampanya kapsamında yapılacak evler için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkanı sunulacak.

İstanbul’da 55 metrekare büyüklüğündeki 1+1 konutların fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Bu konutlar için yüzde 10 peşinat (195 bin TL) alınırken, 240 aya kadar vade seçeneği sağlanacak. Aylık taksit tutarı ise 7 bin 313 TL olacak.

65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Bu konutlarda ödeme planı yüzde 10 peşinat (245 bin TL) ve 240 aya kadar vade şeklinde uygulanacak.

İstanbul’da 80 metrekare büyüklüğündeki 2+1 konutların fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL olarak duyuruldu. Bu konutlar için yüzde 10 peşinat (295 bin TL) alınacak, 240 aya kadar vade imkanı sunulacak. Aylık taksit tutarı da 11 bin 63 TL olarak açıklandı.