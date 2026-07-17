Nevzat Aydın'dan "ya da Multicosmetics"e yatırım

Küresel güzellik ve kişisel bakım pazarının 2026 itibarıyla yaklaşık 636 milyar dolara, Türkiye kozmetik pazarının ise 2025 yılında 3,85 milyar dolara ulaştığı dönemde, sektörde dikkat çeken bir yatırım gerçekleşti. Teknoloji ve girişimcilik ekosistemindeki yatırımlarıyla tanınan girişimci ve yatırımcı Nevzat Aydın, Toksikolog Eczacı Tuba Çalık tarafından kurulan Türk kozmetik markası "ya da Multicosmetics"e yatırım gerçekleştirdi. Bilim temelli ürün geliştirme yaklaşımı ve tamamı kadınlardan oluşan ekibiyle faaliyet gösteren marka, yatırımla birlikte Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmayı, uluslararası pazarda büyümesini desteklemeyi ve Temmuz ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde 1.000 eczanede yer almayı hedefliyor.

Küresel güzellik ve kişisel bakım sektörü, tüketici beklentilerindeki değişim ve bilim temelli ürünlere artan ilgiyle büyümesini sürdürüyor. Sektörün 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 636 milyar dolara, 2031 yılında ise 817 milyar dolara ulaşması beklenirken, Türkiye kozmetik pazarı 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 3,85 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Euromonitor verilerine göre Türkiye'de güzellik ve kişisel bakım satışları aynı dönemde yüzde 39 büyürken, cilt bakımı kategorisi 1,74 milyar dolarlık hacme erişti. Küresel clean beauty pazarının 2030 yılına kadar 20 milyar doların üzerine, bilim temelli (science-backed) cilt bakımı segmentinin ise 200 milyar doların üzerine çıkmasının beklenmesi, yatırımcıların bu alana ilgisini her geçen gün artırıyor. Tüketicilerin artık yalnızca doğal içerik değil klinik olarak etkinliği kanıtlanmış formüller, dermatolog desteği ve içerik şeffaflığı sunan ürünleri tercih etmesi de sektörde bilim temelli markaların yükselişini destekliyor.

Bu büyüme dinamiklerinin etkisiyle teknoloji ve girişimcilik ekosistemindeki yatırımlarıyla tanınan girişimci ve yatırımcı Nevzat Aydın, Toksikolog Eczacı Tuba Çalık tarafından kurulan yüzde 100 Türk kozmetik markası ya da Multicosmetics'e yatırım gerçekleştirdi. Tamamı kadın çalışanlardan oluşan ekibiyle faaliyet gösteren şirket, yatırımla birlikte bilim temelli Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmayı, yeni nesil ürün geliştirme süreçlerini güçlendirmeyi ve uluslararası pazarlardaki büyümesini desteklemeyi hedefliyor. Temmuz ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde 1.000 eczanede yer almayı planlayan marka, Türkiye'de geliştirdiği bilim temelli formülasyonları uluslararası pazarlara taşıyarak küresel ölçekte rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Toksikolog Eczacı Tuba Çalık tarafından kurulan ya da Multicosmetics; cilt bakımı, güneş koruyucu ürünler, hassas cilt bakımı, bebek ve çocuk bakımı ile ağız ve diş bakımı kategorilerinde faaliyet gösteriyor. İnsan biyolojisini, toksikoloji bilimini ve içerik güvenliğini ürün geliştirme süreçlerinin merkezine alan marka; kozmetik ürünlerini yalnızca bakım rutininin bir parçası olarak değil, bilimsel veriler ışığında geliştirilen güvenilir çözümler olarak konumlandırıyor. Ürün geliştirme süreçlerinde içerik güvenliği, bileşenlerin birbirleriyle uyumu ve uzun dönem kullanım güvenliği önceliklendiriliyor. Şirket, yatırımla birlikte Ar-Ge altyapısını güçlendirmeyi, yeni nesil ürün geliştirme çalışmalarını hızlandırmayı ve uluslararası büyüme stratejisini desteklemeyi hedefliyor.

BİLİM TEMELLİ KOZMETİĞE YATIRIM İLGİSİ ARTIYOR

Yatırım kararını değerlendirerek, girişimlere bakış açısında yalnızca finansal büyüme potansiyelinin değil, ortaya koydukları vizyonun ve sürdürülebilir değer üretme kapasitesinin de belirleyici olduğunu ifade eden Girişimci ve Yatırımcı Nevzat Aydın şunları söyledi: "Alışılmış yatırım odağımın dışına çıkan bir yatırım yaptım. Bu yatırım, alışılmış yatırım odağımın dışında gerçekleşen bir adım. Kararımda şirket kurucusu Tuba Çalık’ın vizyonuna ve markanın sektörde yaratabileceği potansiyele duyduğu güven belirleyici oldu."

KOZMETİKTE FORMÜLASYON ETİK BİR KARARDIR

Yatırımın, kuruluşundan bu yana benimsedikleri yaklaşımın önemli bir göstergesi olduğunu belirten ya da Multicosmetics Kurucusu Toksikolog Eczacı Tuba Çalık ise şu değerlendirmede bulundu: "ya da Multicosmetics'i kurarken hedefimiz yalnızca kozmetik ürünleri geliştirmek değildi. İnsan biyolojisini anlayan, bilimsel verilerle desteklenen ve doğayla uyumlu içerikler geliştiren bir marka oluşturmayı amaçladık. Bizim için kozmetikte en önemli unsur, tüketicinin güvenle kullanabileceği, etkinliği kadar güvenliği de bilimsel olarak değerlendirilen ürünler geliştirmek. Bugün tüketiciler yalnızca doğal içerik değil klinik olarak etkinliği kanıtlanmış formüller, dermatolog desteği ve içerik şeffaflığı sunan ürünleri tercih ediyor. Formülasyon etik bir karardır. Gerçek inovasyon biyolojiye saygı gösterendir, gerçek lüks güvenli olandır. Çünkü gerçek güç bilgiden ve vicdandan gelir. Nevzat Aydın'ın yatırımı, bu yaklaşımın ve uzun vadeli vizyonumuzun güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu yatırımla birlikte bilimsel ürün geliştirme kapasitemizi büyütecek, yeni ürün kategorilerine odaklanacak ve uluslararası pazarlardaki varlığımızı güçlendireceğiz."

Gerçekleştirilen yatırımla birlikte ya da Multicosmetics, bilim temelli kozmetik yaklaşımını uluslararası pazarlara taşımayı, Ar-Ge odaklı büyümesini hızlandırmayı ve Türkiye'den doğan güçlü bir kozmetik markası olarak küresel ölçekte rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.