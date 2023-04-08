BIST 100 hisselerinin teknik analizi (8.4.2023)

ENDEKS TOPARLAMAYA BAŞLADI

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 17.99 ile Alfa Solar Enerji ve yüzde 15.84 ile Enerjisa Enerji olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -11.01 ve yüzde -8.45 ile Fenerbahçe Futbol ve İzmir Demir Çelik hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 19.22 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 12.73 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin yükselişinde Enerji sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.32 yükselişle 4,925 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 256 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 48.25 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının üzerinde, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor. Endeksin, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında olması aşağı yönde hareketlere neden olabilir. RSI göstergesi 45.23 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 98.47 seviyesinde olduğu görülüyor.

Aşağı yönlü hareketlerde 4,898 ve 4,871 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 4,954 ve 4,983 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.13 baz puan artarak yüzde 28.69 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 13.17 seviyesinde bulunuyor.





AKBANK



DİRENÇTE ZORLANDI

16.45-17.46 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 16.77 seviyesinin altında kapanışlarda 16.50 seviyesine gerileyebilir. 17.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 17.75 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.50-15.90

Satım aralığı: 16.90-17.50

Yabancı Payı (%) : 44.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.

ARÇELİK



İZLENMELİ

112.5 - 123.2 aralığında hareket eden hisse 119.2 seviyesinin altında kapanışlarda 115.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 119.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 122.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 115.00-112.00

Satım aralığı: 122.00-122.00

Yabancı Payı (%) : 18.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.67 puan azaldı.

BERA HOLDİNG



ALICILAR GÜÇLÜ

11.33 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 13.80 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 12.43 seviyesinin altına kayması halinde ise 11.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.50-11.30

Satım aralığı: 13.80-15.20

Yabancı Payı (%) : 10.31

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.40 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 6.02 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 6.58 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 6.78 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 6.20 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.20-5.95

Satım aralığı: 6.78-7.48

Yabancı Payı (%) : 16.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.

ENKA İNŞAAT



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 29.26 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 29.75 seviyesinde bulunurken ilk direnci 31.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 29.75-29.00

Satım aralığı: 31.00-32.50

Yabancı Payı (%) : 30.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.22 puan azaldı.

GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ



ATAKTA

73.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 87.00 seviyesine yönlendirecektir. 73.6 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 66.50 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 66.50-62.00

Satım aralığı: 87.00-96.50

Yabancı Payı (%) : 7.76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.

KOÇ HOLDİNG



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 73.95 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 82.43 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 73.81 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 77.50-77.00

Satım aralığı: 78.50-78.50

Yabancı Payı (%) : 51.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.50 puan azaldı.

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 142.8 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 130.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 138.7 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 130.00-122.00

Satım aralığı: 148.00-148.00

Yabancı Payı (%) : 7.76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

SASA POLYESTER



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 98.85 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 106.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 99.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 99.00-95.50

Satım aralığı: 106.00-107.00

Yabancı Payı (%) : 6.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 67.7 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 75 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 79.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 67.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 67.50-59.50

Satım aralığı: 79.00-81.50

Yabancı Payı (%) : 7.10

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.16 puan azaldı.

T.S.K.B.



SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 4.21 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.09 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.09 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 4.24 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.90-3.66

Satım aralığı: 4.24-4.36

Yabancı Payı (%) : 15.92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.

TEKFEN HOLDİNG



ALICILAR GÜÇLÜ

31.92 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 37.75 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 35.26 seviyesinin altına kayması halinde ise 33.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 33.50-33.50

Satım aralığı: 37.75-38.50

Yabancı Payı (%) : 19.93

Haftalık Değişim:

Yabancı payı geçen haftaya göre -0.13 puan azaldı.

TOFAŞ OTO. FAB.



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 178.4 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 199.6 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 206.00 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 188.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 188.00-172.00

Satım aralığı: 206.00-217.00

Yabancı Payı (%) : 30.44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.10 puan arttı.

TÜPRAŞ



İZLENMELİ

76.2142857142095 - 84.15 aralığında hareket eden hisse 77.15 seviyesinin altında kapanışlarda 73.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 77.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 79.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 73.50-71.00

Satım aralığı: 79.50-79.50

Yabancı Payı (%) : 39.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.

TÜRK TELEKOM



ATAKTA

18.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 21.70 seviyesine yönlendirecektir. 18.65 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 16.80 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.80-16.20

Satım aralığı: 21.70-24.90

Yabancı Payı (%) : 30.12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.70 puan arttı.

VAKIFLAR BANKASI



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

9.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 8.65 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 8.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.65-8.65

Satım aralığı:9.20-9.40

Yabancı Payı (%) : 2.78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.

VESTEL



GÜÇ KAYBEDİYOR

48.32 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 42.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 45.9 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 42.00-41.50

Satım aralığı: 51.00-56.00

Yabancı Payı (%) : 4.51

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.







































