Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 5,52 kazançla 2.051,05 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.908,57 puanı, en yüksek 2.054,86 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,38 artışla 1.936,84 puana, Sanayi Endeksi yüzde 6,40 kazançla 3.613,01 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,81 primle 1.530,43 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,07 değerle 2.621,26 puana yükseldi.

– Tüpraş en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,10 ile Tüpraş oldu. Tüpraş’ı yüzde 16,47 ile Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve yüzde 10,96 ile TAV Havalimanları Holding izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 27,94 ile Ard Grup Bilişim Teknolojileri, yüzde 11,58 ile Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları ve yüzde 9,95 ile Parsan Makina şeklinde sıralandı.

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 101 milyar 780 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 88 milyar 43,3 milyon lirayla Ford Otosan ve 85 milyar 792 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

– Altın yükseldi, dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,27 artışla 795 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,27 kazançla 5 bin 326 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,40 değer kaybederek 13,4920 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,67 azalışla 15,3810 lira oldu.

Geçen hafta 18,3170 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,16 artışla 18,3460 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,50 değer kaybederek 14,5750 liradan alıcı buldu.

GELECEK HAFTA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının piyasaların odak noktasında olacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi. bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD’de sanayi üretimi, Avro Bölgesinde ve Japonya’da büyüme, Çin’de enflasyonun öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 ve 2.030 seviyelerinin destek, 2.070 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.