Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 14,67 puan artarak 1.345,15 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 14,99 puan ve yüzde 1,13 kayıpla 1.315,49 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.309,23, en yüksek 1.345,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,10 artışla 1.345,15 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,82, sanayi endeksi yüzde 1,65, hizmetler endeksi yüzde 1,35 ve teknoloji endeksi yüzde 1,58 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,59 puan ve yüzde 1,12 yükselişle 1.412,66 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77’si prim yaptı, 21’i geriledi. Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın, Türk Hava Yolları ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.598.830.754
|Ereğli Demir Çelik
|984.265.942
|Koza Altın
|833.981.780
|Türk Hava Yolları
|617.850.885
|SASA Polyester
|544.847.322
|Petkim
|478.604.077
|Kardemir (D)
|432.991.508
|Akbank
|419.742.051
|Şişe Cam
|416.123.883
|Koç Holding
|402.176.737
|Yapı ve Kredi Bankası
|374.605.006
|Emlak Konut GMYO
|309.614.700
|Turkcell
|272.457.444
|Tüpraş
|266.267.663
|Doğan Holding
|246.695.819
|Ford Otosan
|229.913.261
|İş Bankası (C)
|191.623.928
|Gübre Fabrikaları
|191.570.670
|Vestel
|188.081.685
|Pegasus
|187.210.774
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
- Borsa şirketlerinin piyasa değeri
- Güncel Altın Fiyatları
- Döviz Kurları
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|3,24
|3,00
|8,00
|Borusan Mannesmann
|22,80
|21,28
|7,14
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|10,73
|10,02
|7,09
|Çemaş Döküm
|1,11
|1,04
|6,73
|Odaş Elektrik
|2,60
|2,45
|6,12
|İpek Doğal Enerji
|11,91
|11,23
|6,06
|Netaş Telekomünikasyon
|22,62
|21,42
|5,60
|Doğuş Otomotiv
|27,00
|25,60
|5,47
|Esenboğa Elektrik
|29,40
|27,96
|5,15
|Otokar
|322,90
|307,20
|5,11
|Selçuk Ecza Deposu
|9,75
|9,36
|4,17
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,30
|20,48
|4,00
|Koza Madencilik
|13,50
|13,00
|3,85
|İndeks Bilgisayar
|7,06
|6,80
|3,82
|Pegasus
|63,10
|60,80
|3,78
|Gübre Fabrikaları
|62,00
|59,75
|3,77
|GSD Holding
|1,68
|1,62
|3,70
|Bursa Çimento
|3,48
|3,36
|3,57
|Vestel
|30,26
|29,26
|3,42
|Karsan Otomotiv
|3,35
|3,24
|3,40
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|33,68
|35,20
|-4,32
|Bera Holding
|24,40
|25,46
|-4,16
|Torunlar GMYO
|3,47
|3,59
|-3,34
|Aksa Enerji
|11,11
|11,40
|-2,54
|Net Holding
|5,03
|5,15
|-2,33
|Aksa
|14,36
|14,70
|-2,31
|Çemtaş
|14,93
|15,20
|-1,78
|MLP Sağlık
|22,02
|22,40
|-1,70
|Petkim
|6,29
|6,38
|-1,41
|Jantsa Jant Sanayi
|720,00
|729,00
|-1,23
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|1,01
|-0,99
|Konya Çimento
|845,50
|852,70
|-0,84
|TAV Havalimanları
|18,02
|18,15
|-0,72
|Doğan Holding
|2,91
|2,93
|-0,68
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|1,81
|-0,55
|Türk Telekom
|6,15
|6,17
|-0,32
|Alarko Holding
|9,71
|9,73
|-0,21
|Akbank
|4,87
|4,88
|-0,20
|Sasa Polyester
|44,52
|44,60
|-0,18
|Tofaş Oto Fabrikası
|28,62
|28,66
|-0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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