Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 14,67 puan artarak 1.345,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 14,99 puan ve yüzde 1,13 kayıpla 1.315,49 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.309,23, en yüksek 1.345,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,10 artışla 1.345,15 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,82, sanayi endeksi yüzde 1,65, hizmetler endeksi yüzde 1,35 ve teknoloji endeksi yüzde 1,58 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,59 puan ve yüzde 1,12 yükselişle 1.412,66 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77’si prim yaptı, 21’i geriledi. Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın, Türk Hava Yolları ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.598.830.754 Ereğli Demir Çelik 984.265.942 Koza Altın 833.981.780 Türk Hava Yolları 617.850.885 SASA Polyester 544.847.322 Petkim 478.604.077 Kardemir (D) 432.991.508 Akbank 419.742.051 Şişe Cam 416.123.883 Koç Holding 402.176.737 Yapı ve Kredi Bankası 374.605.006 Emlak Konut GMYO 309.614.700 Turkcell 272.457.444 Tüpraş 266.267.663 Doğan Holding 246.695.819 Ford Otosan 229.913.261 İş Bankası (C) 191.623.928 Gübre Fabrikaları 191.570.670 Vestel 188.081.685 Pegasus 187.210.774

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 3,24 3,00 8,00 Borusan Mannesmann 22,80 21,28 7,14 Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,73 10,02 7,09 Çemaş Döküm 1,11 1,04 6,73 Odaş Elektrik 2,60 2,45 6,12 İpek Doğal Enerji 11,91 11,23 6,06 Netaş Telekomünikasyon 22,62 21,42 5,60 Doğuş Otomotiv 27,00 25,60 5,47 Esenboğa Elektrik 29,40 27,96 5,15 Otokar 322,90 307,20 5,11 Selçuk Ecza Deposu 9,75 9,36 4,17 Kordsa Teknik Tekstil 21,30 20,48 4,00 Koza Madencilik 13,50 13,00 3,85 İndeks Bilgisayar 7,06 6,80 3,82 Pegasus 63,10 60,80 3,78 Gübre Fabrikaları 62,00 59,75 3,77 GSD Holding 1,68 1,62 3,70 Bursa Çimento 3,48 3,36 3,57 Vestel 30,26 29,26 3,42 Karsan Otomotiv 3,35 3,24 3,40

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 33,68 35,20 -4,32 Bera Holding 24,40 25,46 -4,16 Torunlar GMYO 3,47 3,59 -3,34 Aksa Enerji 11,11 11,40 -2,54 Net Holding 5,03 5,15 -2,33 Aksa 14,36 14,70 -2,31 Çemtaş 14,93 15,20 -1,78 MLP Sağlık 22,02 22,40 -1,70 Petkim 6,29 6,38 -1,41 Jantsa Jant Sanayi 720,00 729,00 -1,23 İhlas Gayrimenkul 1,00 1,01 -0,99 Konya Çimento 845,50 852,70 -0,84 TAV Havalimanları 18,02 18,15 -0,72 Doğan Holding 2,91 2,93 -0,68 Emlak Konut GMYO 1,80 1,81 -0,55 Türk Telekom 6,15 6,17 -0,32 Alarko Holding 9,71 9,73 -0,21 Akbank 4,87 4,88 -0,20 Sasa Polyester 44,52 44,60 -0,18 Tofaş Oto Fabrikası 28,62 28,66 -0,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)