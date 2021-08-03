Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,65 değer kazanarak günü 1.408,81 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,87 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,85 ile spor oldu.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 11,00 puan ve yüzde 0,73 artarak 1.514,79 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54’ü prim yaptı, 42’si geriledi.
Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Analistler, makro ekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel ölçekteki etkilerinin izlendiğini söyledi.
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD’de ADP istihdam raporu başta olmak üzeri veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 puanın direnç, 1.377 ve 1.350 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.826.900.515
|Ereğli Demir Çelik
|1.022.771.587
|Şişe Cam
|994.472.955
|Yapı ve Kredi Bank.
|823.553.124
|Aselsan
|724.781.074
|Türk Hava Yolları
|678.694.619
|Kardemir (D)
|590.554.719
|Akbank
|523.988.046
|Karsan Otomotiv
|488.460.611
|Tofaş Oto. Fab.
|357.507.520
|İş Bankası (C)
|348.070.280
|Koza Altın
|344.013.475
|Otokar
|322.046.957
|Petkim
|312.229.516
|Tüpraş
|276.730.192
|Sasa Polyester
|272.491.711
|T. Halk Bankası
|265.693.673
|Emlak Konut GMYO
|236.803.405
|Bim Mağazalar
|197.062.803
|Arçelik
|194.074.234
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tofaş Oto. Fab.
|36,56
|33,82
|8,10
|Otokar
|316,60
|301,00
|5,18
|Garanti Bankası
|8,86
|8,55
|3,63
|Esenboğa Elektrik
|30,36
|29,52
|2,85
|Enerjisa Enerji
|10,55
|10,33
|2,13
|İpek Doğal Enerji
|11,91
|11,68
|1,97
|Ereğli Demir Çelik
|20,06
|19,70
|1,83
|Deva Holding
|26,66
|26,20
|1,76
|İhlas Holding
|0,58
|0,57
|1,75
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,46
|2,42
|1,65
|Doğuş Otomotiv
|26,58
|26,16
|1,61
|Bim Mağazalar
|64,10
|63,10
|1,58
|Odaş Elektrik
|1,33
|1,31
|1,53
|Koza Madencilik
|13,82
|13,65
|1,25
|Alarko Holding
|9,75
|9,64
|1,14
|İş Bankası (C)
|5,38
|5,32
|1,13
|Migros Ticaret
|34,38
|34,00
|1,12
|Brisa
|24,00
|23,74
|1,10
|Enka İnşaat
|9,32
|9,22
|1,08
|Borusan Mannesmann
|26,18
|25,90
|1,08
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|47,00
|48,60
|-3,29
|İş Fin.Kir.
|3,07
|3,17
|-3,15
|Hektaş
|8,33
|8,59
|-3,03
|Galatasaray Sportif
|3,79
|3,88
|-2,32
|Fenerbahçe Futbol
|36,50
|37,28
|-2,09
|Pegasus
|68,60
|70,00
|-2,00
|TAV Havalimanları
|21,84
|22,28
|-1,97
|Bera Holding
|10,92
|11,13
|-1,89
|Türk Hava Yolları
|12,63
|12,87
|-1,86
|Nuh Çimento
|38,08
|38,78
|-1,81
|Hedef Girişim
|2,80
|2,85
|-1,75
|Gözde Girişim
|5,47
|5,56
|-1,62
|Parsan
|27,86
|28,30
|-1,55
|Vestel
|29,38
|29,84
|-1,54
|Petkim
|5,64
|5,72
|-1,40
|Global Yat. Holding
|3,00
|3,04
|-1,32
|Net Holding
|4,00
|4,05
|-1,23
|Çemtaş
|13,71
|13,87
|-1,15
|Afyon Çimento
|3,81
|3,85
|-1,04
|Aksa Enerji
|12,79
|12,92
|-1,01
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