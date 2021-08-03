Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,65 değer kazanarak günü 1.408,81 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,87 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,85 ile spor oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 11,00 puan ve yüzde 0,73 artarak 1.514,79 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54’ü prim yaptı, 42’si geriledi.

Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, makro ekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel ölçekteki etkilerinin izlendiğini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD’de ADP istihdam raporu başta olmak üzeri veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 puanın direnç, 1.377 ve 1.350 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.826.900.515 Ereğli Demir Çelik 1.022.771.587 Şişe Cam 994.472.955 Yapı ve Kredi Bank. 823.553.124 Aselsan 724.781.074 Türk Hava Yolları 678.694.619 Kardemir (D) 590.554.719 Akbank 523.988.046 Karsan Otomotiv 488.460.611 Tofaş Oto. Fab. 357.507.520 İş Bankası (C) 348.070.280 Koza Altın 344.013.475 Otokar 322.046.957 Petkim 312.229.516 Tüpraş 276.730.192 Sasa Polyester 272.491.711 T. Halk Bankası 265.693.673 Emlak Konut GMYO 236.803.405 Bim Mağazalar 197.062.803 Arçelik 194.074.234

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto. Fab. 36,56 33,82 8,10 Otokar 316,60 301,00 5,18 Garanti Bankası 8,86 8,55 3,63 Esenboğa Elektrik 30,36 29,52 2,85 Enerjisa Enerji 10,55 10,33 2,13 İpek Doğal Enerji 11,91 11,68 1,97 Ereğli Demir Çelik 20,06 19,70 1,83 Deva Holding 26,66 26,20 1,76 İhlas Holding 0,58 0,57 1,75 Yapı ve Kredi Bank. 2,46 2,42 1,65 Doğuş Otomotiv 26,58 26,16 1,61 Bim Mağazalar 64,10 63,10 1,58 Odaş Elektrik 1,33 1,31 1,53 Koza Madencilik 13,82 13,65 1,25 Alarko Holding 9,75 9,64 1,14 İş Bankası (C) 5,38 5,32 1,13 Migros Ticaret 34,38 34,00 1,12 Brisa 24,00 23,74 1,10 Enka İnşaat 9,32 9,22 1,08 Borusan Mannesmann 26,18 25,90 1,08

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: