Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 20,41 puan artarak 1.367,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,38 puan ve yüzde 0,18 kazançla 1.349,22 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.349,22, en yüksek 1.368,98 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,52 artışla 1.367,25 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,15, sanayi endeksi yüzde 2,28, hizmetler endeksi yüzde 0,93 ve teknoloji endeksi yüzde 2,00 değer kazandı.

90 HİSSE PRİM YAPTI, 7’Sİ GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 21,07 puan ve yüzde 1,44 yükselişle 1.479,20 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 90’ı prim yaptı, 7’si geriledi.

SASA Polyester, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi SASA Polyester 2.013.354.415 Garanti Bankası 1.075.075.857 Türk Hava Yolları 610.340.281 Kardemir (D) 417.748.285 Yapı ve Kredi Bankası 386.365.027 Koza Altın 346.919.611 Ereğli Demir Çelik 340.430.946 Petkim 265.945.010 Tüpraş 217.876.609 Arçelik 212.769.831 Akbank 208.146.208 Koza Madencilik 183.895.521 Turkcell 161.985.243 Koç Holding 161.444.942 Jantsa Jant Sanayi 152.498.252 Şişe Cam 150.054.631 Fenerbahçe Futbol 149.664.228 İş Bankası (C) 141.886.692 Bim Mağazalar 134.609.433 Gübre Fabrikaları 132.065.105

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yatırım Pazarlama 299,20 272,00 10,00 SASA Polyester 31,16 28,34 9,95 Borusan Mannesmann 24,46 22,84 7,09 Jantsa Jant Sanayi 74,55 70,70 5,45 Kordsa Teknik Tekstil 20,16 19,31 4,40 Gübre Fabrikaları 50,55 48,50 4,23 Esenboğa Elektrik 29,68 28,48 4,21 Ford Otosan 175,50 168,80 3,97 Otokar 273,00 263,50 3,61 Ege Gübre 170,80 165,10 3,45 İndeks Bilgisayar 5,99 5,80 3,28 Türk Traktör 167,50 162,20 3,27 Vestel 31,30 30,34 3,16 İpek Doğal Enerji 11,42 11,07 3,16 Koza Madencilik 13,72 13,30 3,16 Doğuş Otomotiv 24,00 23,28 3,09 Enka İnşaat 9,06 8,80 2,95 Nuh Çimento 37,70 36,66 2,84 Alarko Holding 9,26 9,02 2,66 Brisa 21,14 20,60 2,62

BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: