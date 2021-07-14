Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 20,41 puan artarak 1.367,25 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 2,38 puan ve yüzde 0,18 kazançla 1.349,22 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.349,22, en yüksek 1.368,98 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,52 artışla 1.367,25 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,15, sanayi endeksi yüzde 2,28, hizmetler endeksi yüzde 0,93 ve teknoloji endeksi yüzde 2,00 değer kazandı.
90 HİSSE PRİM YAPTI, 7’Sİ GERİLEDİ
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 21,07 puan ve yüzde 1,44 yükselişle 1.479,20 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 90’ı prim yaptı, 7’si geriledi.
SASA Polyester, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|SASA Polyester
|2.013.354.415
|Garanti Bankası
|1.075.075.857
|Türk Hava Yolları
|610.340.281
|Kardemir (D)
|417.748.285
|Yapı ve Kredi Bankası
|386.365.027
|Koza Altın
|346.919.611
|Ereğli Demir Çelik
|340.430.946
|Petkim
|265.945.010
|Tüpraş
|217.876.609
|Arçelik
|212.769.831
|Akbank
|208.146.208
|Koza Madencilik
|183.895.521
|Turkcell
|161.985.243
|Koç Holding
|161.444.942
|Jantsa Jant Sanayi
|152.498.252
|Şişe Cam
|150.054.631
|Fenerbahçe Futbol
|149.664.228
|İş Bankası (C)
|141.886.692
|Bim Mağazalar
|134.609.433
|Gübre Fabrikaları
|132.065.105
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yatırım Pazarlama
|299,20
|272,00
|10,00
|SASA Polyester
|31,16
|28,34
|9,95
|Borusan Mannesmann
|24,46
|22,84
|7,09
|Jantsa Jant Sanayi
|74,55
|70,70
|5,45
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,16
|19,31
|4,40
|Gübre Fabrikaları
|50,55
|48,50
|4,23
|Esenboğa Elektrik
|29,68
|28,48
|4,21
|Ford Otosan
|175,50
|168,80
|3,97
|Otokar
|273,00
|263,50
|3,61
|Ege Gübre
|170,80
|165,10
|3,45
|İndeks Bilgisayar
|5,99
|5,80
|3,28
|Türk Traktör
|167,50
|162,20
|3,27
|Vestel
|31,30
|30,34
|3,16
|İpek Doğal Enerji
|11,42
|11,07
|3,16
|Koza Madencilik
|13,72
|13,30
|3,16
|Doğuş Otomotiv
|24,00
|23,28
|3,09
|Enka İnşaat
|9,06
|8,80
|2,95
|Nuh Çimento
|37,70
|36,66
|2,84
|Alarko Holding
|9,26
|9,02
|2,66
|Brisa
|21,14
|20,60
|2,62
BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAYBEDEN HİSSELER
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|RTA Laboratuvarları
|19,98
|20,22
|-1,19
|Konya Çimento
|1.005,00
|1.011,00
|-0,59
|Kervan Gıda
|16,51
|16,58
|-0,42
|Doğan Holding
|2,69
|2,70
|-0,37
|Fenerbahçe Futbol
|36,72
|36,82
|-0,27
|Garanti Bankası
|8,43
|8,45
|-0,24
|Türk Hava Yolları
|13,08
|13,10
|-0,15
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