Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bugün (2 Mart) 1,36 puan yükselerek 1.528,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,09 puan ve yüzde 0,07 kayıpla 1.526,36 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.518,51, en yüksek 1.537,46 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 1.528,82 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,28, sanayi endeksi yüzde 0,52, teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 1,35 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,80 puan ve yüzde 0,36 kazançla 1.614,77 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33’ü prim yaptı, 62’si geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Petkim, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 5.371.625.981 Şişe Cam 2.182.910.027 Petkim 1.997.691.065 Emlak Konut GMYO 1.934.896.096 Koza Altın 1.754.065.742 Kardemir (D) 1.562.656.904 Garanti Bankası 1.425.170.412 Pegasus 1.376.679.546 Karsan Otomotiv 1.101.592.358 Tüpraş 897.375.227 Odaş Elektrik 851.802.000 TAV Havalimanları 641.655.141 İndeks Bilgisayar 629.014.593 Gübre Fabrikaları 528.242.613 Yapı ve Kredi Bankası 479.745.452 Akbank 474.078.174 ASELSAN 440.127.358 Doğan Holding 427.640.333 Ford Otosan 426.600.106 Turkcell 420.405.326

BUGÜN BIST 100’DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 7,21 6,56 9,91 Türk Hava Yolları 14,81 13,80 7,32 Karsan Otomotiv 4,70 4,44 5,86 Alcatel Lucent Teletaş 37,32 35,32 5,66 Tofaş Oto Fabrikası 38,38 36,80 4,29 Pegasus 92,10 88,50 4,07 Kordsa Teknik Tekstil 26,22 25,26 3,80 Tekfen Holding 17,01 16,40 3,72 Vestel 28,42 27,54 3,20 Emlak Konut GMYO 2,42 2,35 2,98 Petkim 5,54 5,38 2,97 Anadolu Efes 24,68 24,02 2,75 Tat Gıda 10,87 10,60 2,55 Yataş 16,83 16,43 2,43 İndeks Bilgisayar 25,20 24,66 2,19 Bim Mağazalar 68,10 66,75 2,02 Şişe Cam 7,73 7,59 1,84 Kerevitaş Gıda 5,75 5,65 1,77 Tüpraş 107,60 105,80 1,70 Aygaz 16,16 15,92 1,51

BUGÜN BIST 100’DE EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 16,76 17,76 -5,63 Konya Çimento 1.214,00 1.280,40 -5,19 Ege Endüstri 1.548,30 1.620,00 -4,43 Verusa Holding 61,50 64,20 -4,21 Koza Altın 130,60 136,30 -4,18 Doğan Holding 3,23 3,37 -4,15 Sasa Polyester 38,70 40,30 -3,97 Kartonsan 74,75 77,75 -3,86 Ege Gübre 219,80 228,50 -3,81 Borusan Mannesmann 29,94 31,06 -3,61 İpek Doğal Enerji 13,71 14,22 -3,59 Çimsa 22,46 23,22 -3,27 Otokar 380,00 392,70 -3,23 Bursa Çimento 4,67 4,82 -3,11 Anadolu Grubu Holding 29,02 29,86 -2,81 Türk Traktör 219,40 225,40 -2,66 Bagfaş 25,52 26,20 -2,60 Brisa 29,42 30,18 -2,52 Aksa 15,81 16,20 -2,41 Selçuk Ecza Deposu 11,51 11,79 -2,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)