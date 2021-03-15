Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 1,91 puan azalarak 1.555,47 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, haftaya 1,20 puan ve yüzde 0,08 kazançla 1.558,59 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.553,49, en yüksek 1.566,39 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 1.555,47 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,59 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,29, hizmetler endeksi yüzde 0,11, teknoloji endeksi yüzde 2,25 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,38 puan ve yüzde 0,51 düşüşle 1.631,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31’i prim yaptı, 64’ü geriledi. Garanti Bankası, Şişecam, Türk Hava Yolları, SASA Polyester ve Otokar Otomotiv en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BORSADA BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.260.117.408 Şişe Cam 1.018.735.867 Türk Hava Yolları 972.291.778 SASA Polyester 942.959.816 Otokar 886.579.974 Kardemir (D) 861.253.625 Ford Otosan 648.683.500 ASELSAN 622.443.458 Petkim 588.439.130 Koza Altın 528.970.680 Emlak Konut GMYO 441.382.017 Doğan Holding 387.436.992 Ereğli Demir Çelik 354.121.086 Gözde Girişim 334.652.006 Yapı ve Kredi Bankası 301.676.960 Ege Gübre 294.088.520 Tüpraş 282.920.929 Akbank 272.311.892 Bim Mağazalar 258.091.976 Turkcell 254.203.139

BORSADA BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 9,14 8,31 9,99 Logo Yazılım 162,10 147,40 9,97 Ege Gübre 249,30 226,70 9,97 Otokar 436,00 402,90 8,22 Net Holding 5,71 5,34 6,93 Ford Otosan 189,50 179,40 5,63 Ege Endüstri 1.632,60 1.555,00 4,99 Aksigorta 10,30 9,87 4,36 İskenderun Demir Çelik 13,24 12,89 2,72 Akiş GMYO 2,44 2,38 2,52 Konya Çimento 1.231,00 1.203,00 2,33 Şişe Cam 7,79 7,66 1,70 Netaş Telekomünikasyon 33,56 33,00 1,70 Borusan Mannesmann 34,12 33,56 1,67 Tat Gıda 10,87 10,72 1,40 Türk Hava Yolları 14,69 14,50 1,31 Yataş 17,25 17,03 1,29 Torunlar GMYO 3,94 3,89 1,29 Şok Marketler Ticaret 12,73 12,57 1,27 Zorlu Enerji 2,54 2,51 1,20

BORSADA BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: