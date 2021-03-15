Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 1,91 puan azalarak 1.555,47 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, haftaya 1,20 puan ve yüzde 0,08 kazançla 1.558,59 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.553,49, en yüksek 1.566,39 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 1.555,47 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,59 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,29, hizmetler endeksi yüzde 0,11, teknoloji endeksi yüzde 2,25 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,38 puan ve yüzde 0,51 düşüşle 1.631,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31’i prim yaptı, 64’ü geriledi. Garanti Bankası, Şişecam, Türk Hava Yolları, SASA Polyester ve Otokar Otomotiv en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
BORSADA BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.260.117.408
|Şişe Cam
|1.018.735.867
|Türk Hava Yolları
|972.291.778
|SASA Polyester
|942.959.816
|Otokar
|886.579.974
|Kardemir (D)
|861.253.625
|Ford Otosan
|648.683.500
|ASELSAN
|622.443.458
|Petkim
|588.439.130
|Koza Altın
|528.970.680
|Emlak Konut GMYO
|441.382.017
|Doğan Holding
|387.436.992
|Ereğli Demir Çelik
|354.121.086
|Gözde Girişim
|334.652.006
|Yapı ve Kredi Bankası
|301.676.960
|Ege Gübre
|294.088.520
|Tüpraş
|282.920.929
|Akbank
|272.311.892
|Bim Mağazalar
|258.091.976
|Turkcell
|254.203.139
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
- 2021’de rekor sayıda halka arz gelebilir
- 50 şirket 37 bin 835 kişiyi istihdam edecek
BORSADA BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|9,14
|8,31
|9,99
|Logo Yazılım
|162,10
|147,40
|9,97
|Ege Gübre
|249,30
|226,70
|9,97
|Otokar
|436,00
|402,90
|8,22
|Net Holding
|5,71
|5,34
|6,93
|Ford Otosan
|189,50
|179,40
|5,63
|Ege Endüstri
|1.632,60
|1.555,00
|4,99
|Aksigorta
|10,30
|9,87
|4,36
|İskenderun Demir Çelik
|13,24
|12,89
|2,72
|Akiş GMYO
|2,44
|2,38
|2,52
|Konya Çimento
|1.231,00
|1.203,00
|2,33
|Şişe Cam
|7,79
|7,66
|1,70
|Netaş Telekomünikasyon
|33,56
|33,00
|1,70
|Borusan Mannesmann
|34,12
|33,56
|1,67
|Tat Gıda
|10,87
|10,72
|1,40
|Türk Hava Yolları
|14,69
|14,50
|1,31
|Yataş
|17,25
|17,03
|1,29
|Torunlar GMYO
|3,94
|3,89
|1,29
|Şok Marketler Ticaret
|12,73
|12,57
|1,27
|Zorlu Enerji
|2,54
|2,51
|1,20
BORSADA BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alcatel Lucent Teletaş
|35,02
|36,26
|-3,42
|MLP Sağlık
|23,82
|24,64
|-3,33
|İş Yatırım Menkul Değerler
|18,43
|19,00
|-3,00
|Bagfaş
|26,54
|27,30
|-2,78
|Emlak Konut GMYO
|2,23
|2,29
|-2,62
|Kerevitaş Gıda
|6,26
|6,42
|-2,49
|Hektaş
|30,70
|31,48
|-2,48
|Bera Holding
|24,68
|25,26
|-2,30
|Enerjisa Enerji
|11,92
|12,20
|-2,30
|Doğan Holding
|3,48
|3,56
|-2,25
|Garanti Bankası
|8,72
|8,92
|-2,24
|İndeks Bilgisayar
|31,22
|31,92
|-2,19
|Anadolu Efes
|25,00
|25,54
|-2,11
|GSD Holding
|2,37
|2,42
|-2,07
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,20
|25,68
|-1,87
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,69
|2,74
|-1,82
|İş GMYO
|2,21
|2,25
|-1,78
|Koza Madencilik
|15,43
|15,70
|-1,72
|Tofaş Oto Fabrikası
|37,46
|38,10
|-1,68
|Koza Altın
|123,50
|125,60
|-1,67
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