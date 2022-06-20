Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kazancıyla 2.539,20 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 38,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,80 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,74 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 3,00 ile metal, ana sanayi oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,68, hizmetler endeksi yüzde 1,42, teknoloji endeksi yüzde 1,27 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,59 puan ve yüzde 0,31 yükselişle 2.785,18 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54’ü prim yaptı, 42’si geriledi.

Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, SASA Polyester ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, küresel pay piyasalarının resesyon endişeleriyle yeni haftaya temkinli bir başlangıç yaptığını belirterek, hafta boyunca önemli merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

YEN HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD’de Chicago ulusal aktivite endeksi ve ikinci el konut satışlarının öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 seviyesinin destek, 2.560 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Altının onsu 1.838,65 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.838,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,60 kazanımla 1 milyon 25 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,2992 lira, satışta 17,3685 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,2784 lira, satışta 17,3476 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,25’ten, bileşik getirisi de yüzde 25,72’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0535, sterlin/dolar paritesi 1,2250, dolar/yen paritesi de 135,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,50 yükselişle 111,90 dolardan işlem görüyor.