Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kazancıyla günü 1.819,23 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,92 puan artarken, toplam işlem hacmi 31,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,30 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,45 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,97 ile ulaştırma oldu.

Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu 1.819,23 puana taşıdı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,31 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,81, hizmetler endeksi yüzde 0,76, teknoloji endeksi yüzde 2,44 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,93 puan ve yüzde 0,05 yükselişle 1.972,09 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47’si prim yaptı, 53’ü geriledi.

SASA Polyester, Petkim, Garanti Bankası, ASELSAN ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, enflasyon baskısı ve yeni tip koronavirüs vakalarındaki artışın oluşturduğu belirsizliklerle küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde ise pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde finansal istikrar raporu ile uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile Japonya’da enflasyonun takip edileceğini ifade eden analistler, ABD borsalarının ise resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.850’nin direnç, 1.760 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi SASA Polyester 2.647.202.692 Petkim 2.149.644.892 Garanti Bankası 1.926.853.637 ASELSAN 1.874.177.147 Kardemir (D) 1.621.036.328 Türk Hava Yolları 1.342.765.926 Şişe Cam 1.172.622.497 Akbank 1.167.298.520 Yapı ve Kredi Bankası 1.110.815.167 Tüpraş 947.144.820 Vakıflar Bankası 921.888.291 Ereğli Demir Çelik 899.623.676 Halkbank 882.216.251 Ford Otosan 724.180.092 Koç Holding 699.645.337 Sabancı Holding 660.774.375 Hektaş 611.163.919 Gübre Fabrikaları 550.260.247 Tofaş Oto Fabrikası 538.231.292 İş Bankası (C) 531.783.743

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Türk İlaç Serum 11,88 10,80 10,00 ARD Bilişim Teknolojileri 55,20 51,40 7,39 Gözde Girişim 9,45 8,86 6,66 Halkbank 5,25 4,94 6,28 Tofaş Oto Fabrikası 79,45 75,00 5,93 Enka İnşaat 15,34 14,50 5,79 Otokar 416,80 398,00 4,72 Logo Yazılım 45,62 43,72 4,35 Parsan 36,00 34,54 4,23 Ford Otosan 243,40 234,00 4,02 Hektaş 11,13 10,72 3,82 Esenboğa Elektrik 29,14 28,18 3,41 Turkcell 19,06 18,45 3,31 Türk Telekom 9,42 9,18 2,61 Türkiye Sigorta 5,21 5,08 2,56 İş GMYO 2,44 2,38 2,52 Alarko Holding 11,57 11,29 2,48 Arçelik 44,08 43,14 2,18 Selçuk Ecza Deposu 10,70 10,48 2,10 Anadolu Grubu Holding 36,74 36,00 2,06

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE