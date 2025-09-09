“Bir Türk üretici Avrupa pazarını fethetmek istiyor"

Haberde şu yorumlar var:

"Türk mobilite markası Togg, Münih'te düzenlenen IAA 2025'te Almanya'daki resmi lansmanını duyurdu ve T10F sedan versiyonunu tanıttı. Şirket, tamamen elektrikli T10X SUV ile birlikte, her ikisi de bağımsız Euro NCAP çarpışma testinde beş yıldız derecesini alan iki aracını Avrupa'ya getiriyor.

29 Eylül 2025 tarihinden itibaren, ilgilenenler T10X ve T10F'yi Togg'un kendi hizmet ve sipariş platformu Trumore üzerinden online sipariş edebilecekler. Fiyatlar, sipariş aşamasının başında yayınlanacak. Türkiye'de halihazırda 70.000'den fazla T10X aracı hizmet veriyor; marka artık Avrupa pazarına da açılıyor ve yeni sedanı Türkiye ve Almanya'da aynı anda piyasaya sürüyor. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "T10X ve T10F modelleriyle Avrupa'da güvenle var oluyoruz. Beş yıldızlı Euro NCAP testi en başından beri güvenliğe büyük önem verdiğimizi gösteriyor" diyor.

"Bir otomobilden daha fazlası" sloganıyla yola çıkan şirket, uluslararası alanda elektrikli ve bağlantılı mobilite çözümleri sunmayı hedefliyor. Şirket, kurulduğu günden bu yana kullanıcılarının istek ve beklentilerine odaklanıyor"

