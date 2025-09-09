“Bir Türk üretici Avrupa pazarını fethetmek istiyor"

Togg'un yeni modeli 15 Eylül'de Türkiye'de, 29 Eylül'de Almanya'da ön siparişe açılacak. Bazı Alman sitelerindeki yorumlar şöyle;.
1 CHIP.DE
Haberde şu yorumlar var:
"Türk mobilite markası Togg, Münih'te düzenlenen IAA 2025'te Almanya'daki resmi lansmanını duyurdu ve T10F sedan versiyonunu tanıttı. Şirket, tamamen elektrikli T10X SUV ile birlikte, her ikisi de bağımsız Euro NCAP çarpışma testinde beş yıldız derecesini alan iki aracını Avrupa'ya getiriyor.
29 Eylül 2025 tarihinden itibaren, ilgilenenler T10X ve T10F'yi Togg'un kendi hizmet ve sipariş platformu Trumore üzerinden online sipariş edebilecekler. Fiyatlar, sipariş aşamasının başında yayınlanacak. Türkiye'de halihazırda 70.000'den fazla T10X aracı hizmet veriyor; marka artık Avrupa pazarına da açılıyor ve yeni sedanı Türkiye ve Almanya'da aynı anda piyasaya sürüyor. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "T10X ve T10F modelleriyle Avrupa'da güvenle var oluyoruz. Beş yıldızlı Euro NCAP testi en başından beri güvenliğe büyük önem verdiğimizi gösteriyor" diyor.
"Bir otomobilden daha fazlası" sloganıyla yola çıkan şirket, uluslararası alanda elektrikli ve bağlantılı mobilite çözümleri sunmayı hedefliyor. Şirket, kurulduğu günden bu yana kullanıcılarının istek ve beklentilerine odaklanıyor"
2 T-ONLINE
Haberde şu yorumlar var:
“Bir Türk üretici, bayiler olmadan, kendi uygulamasıyla Avrupa pazarını fethetmek istiyor. Togg şimdi iki elektrikli otomobilini tanıttı.”Türk elektrikli otomobil üreticisi, Eylül ayı sonunda Almanya’da T10X SUV ve T10F sedan modelleriyle satışa başlayacak. T10X SUV, Türkiye’de halihazırda bilinen bir model. 2024’te Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobil oldu; geçen yıl 30.000’den fazla araç teslim edildi".
Haberde Togg modellerinin teknik özellikleri paylaşılmış. Makale şöyle devam ediyor:
"Togg, klasik bayi ağı yerine tamamen dijital doğrudan satışa odaklanıyor. “Trumore” adlı kendi uygulaması, sadece satış platformu değil, aynı zamanda aracın dijital arayüzü olarak da hizmet veriyor. Uygulama, araç yönetiminin yanı sıra navigasyon, eğlence, şarj planlaması, dijital anahtar, cüzdan işlevi ve “Tru.Store” adlı bir uygulama mağazasına erişim içeriyor.
Togg’un arkasında, Türkiye’nin beş büyük şirketinden oluşan bir sanayi konsorsiyumu var; bunlar arasında telekomünikasyon şirketi Turkcell, elektronik devi Vestel ve araç üreticisi BMC de bulunuyor. Üretim, Bursa yakınlarındaki Gemlik’te yapılıyor. Başlangıçta yılda 100.000 araç üretim kapasitesi var, ileride bu sayı 175.000’e çıkacak.
3 DIE WELT
Haber özetle şöyle:
"Türk elektrikli otomobil üreticisi Togg, Almanya'da iki model piyasaya sürüyor. Daha önce duyurulan T10X SUV'ye ek olarak, yeni T10F sedan da bu sonbaharda piyasaya sürülecek. İkinci model Münih'teki IAA'da ilk kez tanıtıldı ve 623 kilometreye kadar menzil sunması bekleniyor. Genç markanın ikinci modeli, yaklaşık 4,80 metre uzunluğunda, beş koltuklu ve coupe benzeri eğimli bir tavan çizgisine sahip.
Togg, T10F'yi üç farklı sürüş seçeneğiyle sunuyor. 160 kW/218 hp gücündeki ve saf arkadan itişli baz model, 350 kilometre menzil sağladığı söylenen 52,4 kWh'lik bir batarya kullanıyor. 623 kilometre menzil sağlayan 88,5 kWh'lik alternatif bir batarya da mevcut. Dört tekerlekten çekişli en üst model, toplam 320 kW/435 hp çıkışa sahip iki elektrik motoruna sahip. Büyük bataryadan güç alan bu motorların sedanı 523 kilometreye kadar menzile ulaştırabildiği söyleniyor.
Tüm versiyonlarda standart şarjın %20'den %80'e ulaşması yaklaşık yarım saat sürüyor. Togg, T10F'nin fiyatını henüz açıklamadı. Ancak, baz versiyon bile alaşım jantlar, çift bölgeli otomatik klima kontrolü, çok yönlü park sensörleri ve NFC kartla anahtarsız giriş gibi yeterli standart donanımla geliyor"
4 AUTOMOBILWOCHE
Haberdeki yorumlar şöyle:
"Türk otomobil üreticisi Togg, Almanya pazarına giriş hazırlıklarını sürdürüyor. Markanın başlangıçta 2024 sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Togg sözcüsü Automobilwoche'ye yaptığı açıklamada "Markamızın uzun vadeli başarısı için en iyi koşulları bekledik" dedi.
Almanya, Togg'un Türkiye dışındaki ilk pazarı. Yaklaşık üç milyon Türk kökenli insan Almanya'da yaşıyor. Şirket, birkaç yıl önce genişlemeye hazırlanmak için Stuttgart'ta bir merkez kurmuştu.
Togg, Almanya'nın ardından Fransa, İtalya, Hollanda ve İsveç gibi diğer Avrupa ülkelerinde de yarışmak istiyor.
Araç, Türkiye'de olduğu gibi Trumore uygulaması üzerinden satın alınabilecek. T10X'in Almanya pazarı için fiyatları henüz belirlenmedi; Münih'teki IAA'da açıklanacak. Daha küçük bataryaya sahip ve yaklaşık 320 kilometre menzil sağlayan modelin Türkiye fiyatı ise 41.000 avrodan başlıyor.
İkinci model olan T10F hatchback'in satışları bu yaz Türkiye'de başlayacak. Togg, yeni müşteri gruplarına ulaşmayı hedefliyor. Daha küçük bir SUV ise bunu takip edecek"
6 İKİ YENİ RENK SEÇENEĞİ
Öte yandan Togg, T10F'in yeni dış renkleri "Urla" ve "Mardin"i de birer video ile tanıttı. T10F'in yeni rengi Urla, Ege'nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtıyor. Urla yeşili, Ege'nin sakin gücünden, yeni mavi rengi ise Mardin'in mavi badem şekerinden ilham alıyor.