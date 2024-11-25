BMS Birleşik Metal (BMSTL) bedelsiz tarihi belli oldu

SPK, son bülteninde 14'ü bedelsiz 17 şirketin sermaye artırımına onay verdiğini duyurmuştu. Bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirketler arasında BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. de (Yüzde 105,33880) yer alıyor. Şirket bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili SPK onayı ve hak kullanım tarihine ilişkin açıklamada bulundu. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 26 Kasım olarak açıklandı.

Şirketten yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz sermayesinin Bedelsiz olarak 73.050.000 TL'den 150.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 76.950.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2024 tarih ve 60/1634 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Tadil Metni ekte sunulmuştur. 76.950.000 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 26.11.2024 olarak belirlenmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.



Kap bildiriminde şu bilgiler de yer alıyor:

Ödeme Tarihi 28.11.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

Kayıt Tarihi 27.11.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.