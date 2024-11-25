Burçelik (BURCE) bedelsiz tarihi belli oldu

SPK, son bülteninde 14'ü bedelsiz 17 şirketin sermaye artırımına onay verdiğini duyurmuştu. Bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirketler arasında Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. de (BURCE) (Yüzde 900) yer alıyor. Şirket bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili SPK onayı ve hak kullanım tarihine ilişkin açıklamada bulundu. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 28 Kasım olarak açıklandı. Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle:



Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 8.424.000 TL'den 84.240.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygun görülerek onaylandığı hususu SPK'nın 21 Kasım 2024 tarih ve 2024/53 sayılı bülteninde ilan edilmiştir. 75.816.000 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 28.11.2024 olarak belirlenmiştir.

KAP bildiriminde ayrıca şu bilgiler yer alıyor:

Ödeme Tarihi: 02.12.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

Kayıt Tarihi: 29.11.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.