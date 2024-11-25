Prizma Matbaacılık (PRZMA) bedelsiz tarihi belli oldu

SPK, son bülteninde 14'ü bedelsiz 17 şirketin sermaye artırımına onay verdiğini duyurmuştu. Bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirketler arasında Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRZMA) da (Yüzde 200) bulunuyor. Şirket bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili SPK onayı ve hak kullanım tarihine ilişkin açıklamada bulundu. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 27 Kasım olarak açıklandı. Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Daha önce duyusunu yapmış olduğumuz üzere, Şirketimizin 75.000.000,00-TL (Yetmişbeşmiyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 24.000.000,00-TL (Yirmidörtmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı, Enflasyon Olumlu Farkları Hesabından karşılanmak suretiyle %200 oranında artış ile 48.000.000,00-TL (Kırksekizmilyon Türk Lirası) artırılarak 72.000.000,00-TL'ye (Yetmişikimilyon Türk Lirası) çıkarılmasına ve iç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin izin ve onay verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 12.08.2024 tarihinde başvuru yapılmıştı.

Başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2024 tarih ve 60/1639 sayılı kararıyla onaylanmış olup 21.11.2024 tarih ve 2024/53 numaralı SPK Bülteni'nde ilan edilmiştir. Onaya dair üst yazı bugün (25.11.2024) Şirketimiz tarafından tebliğ alınmıştır. Bu kapsamda bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 27.11.2024 olarak belirlenmiş olup bu işlemlerle ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvuru yapılacaktır.

Şirketin KAP bildiriminde ayrıca şu bilgiler de yer aldı:

Ödeme Tarihi 29.11.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

Kayıt Tarihi 28.11.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

