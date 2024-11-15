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  • Borsa, altın, dolar, fonlar.... Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler

Borsa, altın, dolar, fonlar.... Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,23, dolar/TL ise yüzde 0,14 artarken, altının gram fiyatı yüzde 4,40, avro/TL yüzde 1,71 geriledi.

15 Kasım 2024 | 22:33
Borsa, altın, dolar, fonlar.... Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
  • BIST 100 endeksi, en düşük 9.128,63 ve en yüksek 9.501,13 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,23 üzerinde 9.389,62 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,40 azalışla 2 bin 844 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,35 düşüşle 19 bin 305 liraya indi.
  • Geçen hafta sonu 4 bin 983 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,39 düşerek 4 bin 764 liraya geriledi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,14 değer kazanarak 34,4170 liraya çıkarken, avro ise yüzde 1,71 azalışla 36,3250 liraya düştü.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,56 ve emeklilik fonları yüzde 2,29 değer kazandı.
  • Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,77 ile "hisse senedi" fonlar oldu.
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Ekim sonu itibarıyla 31 şirket piyasadan toplam 55,9 milyar lira tutarında fon sağladı
SPK'dan uzun bir aradan sonra yeni bülten
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmesini duyurdu
Powell'ın mesajları piyasalarda nasıl yankı buldu?
Borsa'da dün geri alım yapan 5 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (14 Kasım)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
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