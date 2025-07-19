Borsa, altın, dolar, fonlar... Yatırım araçlarında bu hafta

- BIST 100 endeksi, en düşük 9.990,12 puanı ve en yüksek 10.407,44 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,07 üstünde 10.366,16 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,62 artışla 4 bin 357 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,62 yükselişle 29 bin 439 liraya çıktı.
- Geçen hafta sonu 7 bin 252 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,62 artarak 7 bin 297 liraya yükseldi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 0,51 artarak 40,3810 liraya çıkarken, avro da yüzde 0,20 artışla 47,1530 liraya çıktı.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,89, emeklilik fonları yüzde 0,53 değer kazandı.
- Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,03 ile "fon sepeti" fonları oldu.