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Borsa, altın, dolar, fonlar... Yatırım araçlarında bu hafta

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,07, altının gram fiyatı yüzde 0,62, dolar/TL yüzde 0,51 ve avro/TL yüzde 0,20 artış kaydetti.

19 Temmuz 2025 | 00:38
Son Güncellenme: 19 Temmuz 2025 | 01:10
Borsa, altın, dolar, fonlar... Yatırım araçlarında bu hafta
  • BIST 100 endeksi, en düşük 9.990,12 puanı ve en yüksek 10.407,44 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,07 üstünde 10.366,16 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,62 artışla 4 bin 357 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,62 yükselişle 29 bin 439 liraya çıktı.
  • Geçen hafta sonu 7 bin 252 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,62 artarak 7 bin 297 liraya yükseldi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,51 artarak 40,3810 liraya çıkarken, avro da yüzde 0,20 artışla 47,1530 liraya çıktı.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,89, emeklilik fonları yüzde 0,53 değer kazandı.
  • Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,03 ile "fon sepeti" fonları oldu.
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