Savunma sanayi şirketinden bedelsiz kararı: Yüzde 324,99

Altınay Savunma'dan yapılan açıklamaya göre şirket yönetim kurulu yüzde 324,99999 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Şirketin dün KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin 235.294.118,00-TL çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde %324,9999 oranında iç kaynaklardan bedelsiz olarak 764.705.882-TL artışla 1.000.000.000-TL'ye yükseltilmesine

2. Türkiye Finansal Raporlama Standardı'na göre hazırlanan finansal raporlara göre 755.905.413-TL tutarındaki kısmının sermaye düzeltme farklarından, 8.800.469-TL tutarındaki kısmının paylara ilişkin primler (iskontolar) hesabından karşılanmasına,

3. Şirket sermayesinin %324,9999 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilmek suretiyle artırılacak 764.705.882-TL'lik sermayeyi temsil edilen payların; tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, sermaye artırımında A grubu paylar karşılığında 175.500.000-TL nominal değerli A grubu, B grubu paylar karşılığında 325-TL nominal değerli B gurubu ve C grubu paylar karşılığında 589.205.557 -TL nominal değerli C grubu paylar verilmesine,

4. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm evrakın hazırlanmasına,

5. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin ekli tadil taslağına onay alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına, (EK-1)

6. İzinlerin alınmasını takiben Esas Sözleşme tadil tasarısının Ticaret Sicilde tescil ve ilanına. Tadil tasarısının yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

