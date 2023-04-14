BIST 100 endeksi, en düşük 4.956,02 ve en yüksek 5.198,39 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,42 artarak 5.092,88 puandan tamamladı.



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,45 değer kazancıyla 1.260 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,45 artışla 8.442 liraya yükseldi.



Geçen hafta sonu 2.036 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.066 liraya çıktı.



Bu hafta ABD doları yüzde 0,58 artışla 19,3680 liraya, avro da yüzde 1,66 kazanımla 21,3560 liraya yükseldi.



Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,29, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,42 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,31 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,83 değer kaybederek günü 5.092,88 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,68 puan azalırken, toplam işlem hacmi 48,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,90 ile ulaştırma oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,10, sanayi endeksi yüzde 0,66, hizmetler endeksi yüzde 0,20 ve teknoloji endeksi yüzde 1,38 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 55,47 puan ve yüzde 0,98 düşüşle 5.613,08 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23'ü prim yaptı, 71'i geriledi.

Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Girişim Elektrik Sanayi, Ereğli Demir Çelik ve Koza Anadolu Metal Madencilik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, açıklanan enflasyon verileri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarına son vereceği öngörüsünün güçlenmesine karşın Fed üyelerinden gelen en son açıklamaların enflasyon verilerinin cesaret verici olmasına rağmen fiyatlardaki artışın hala devam ettiğine dair olduğunu söyledi.

Fed üyelerinin açıklamalarıyla bankanın faiz artırımlarını yakın zamanda sonlandırıp sonlandırmayacağına dair belirsizliklerin devam ettiğini dile getiren analistler, piyasaların tekrar yön arayışına girdiğini belirtti.

ABD'de JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo'nun net karının bankacılık sektöründeki sıkıntılara rağmen bu yılın ilk çeyreğinde artığını kaydeden analistler, geçen ay ABD'de iki orta ölçekli bankanın iflasının, potansiyel resesyon endişelerine yol açmasına rağmen, ülkedeki büyük bankaların dirençli kazançlarının sektörde daha fazla stres olacağı endişelerini hafiflettiğini belirtti.

GELECEK HAFTA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya yurt içinde bütçe dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, tüketici güven endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise Fed Bej Kitap raporu, ABD'de New York Fed imalat endeksi, konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Avro Bölgesi'nde ve İngiltere'de enflasyon, Çin'de büyüme ve sanayi üretimi, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.050 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.150 ve 5.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.