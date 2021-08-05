Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,27 değer kazanarak günü 1.431,78 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,64, holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,94 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,34 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,06, teknoloji endeksi yüzde 1,45, hizmetler endeksi yüzde 0,75, sanayi endeksi yüzde 1,37 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,57 puan ve yüzde 23,73 artarak 1.539,21 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65’i prim yaptı, 27’si geriledi.

Garanti BBVA, Koza Altın İşletmeleri, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Akbank çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, makro ekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel bazda risk iştahını azalttığını, para politikaların ilişkin belirsizliklerin de devam ettiğini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi ve piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD’de açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.370 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

ALTININ ONSU, DÖVİZ

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.802,0 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,6 artışla 496 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,5202 lira, satışta 8,5544 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4134 lira, satışta 8,4471 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1840, sterlin/dolar paritesi 1,3950, dolar/yen paritesi de 109,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,6 azalışla 71,2 dolardan işlem görüyor.​​​​​​​