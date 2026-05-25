Bugün bankalar açık mı? 25 Mayıs 2026 Pazartesi bankalar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte bankaların çalışma takvimi vatandaşların gündeminde yer aldı. Bankalarda işlem yapacak olanlar, "25 Mayıs 2026 Pazartesi günü bankalar açık mı?", "Bugün bankalar çalışıyor mu?" ve "Arife günü bankalar hizmet verecek mi?" sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, bankalar bugün (25 Mayıs 2026 Pazartesi) açık mı, kapalı mı? Bankalar arife günü hizmet verecek mi? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
1 Bugün (25 Mayıs 2026 Pazartesi) bankalar açık mı?
25 Mayıs 2026 Pazartesi günü kamu ve özel bankalar normal çalışma düzenini sürdürecek. Kurban Bayramı tatili henüz başlamadığı için bankalar bugün açık olacak.
Vatandaşlar EFT, havale ve FAST işlemlerini gerçekleştirebilecek.
2 Arife günü (26 Mayıs 2026) bankalar açık mı, kapalı mı?
2026 Kurban Bayramı arifesine denk gelen 26 Mayıs Salı günü bankalar yarım gün mesai düzeniyle çalışacak. Sabah saatlerinde normal çalışma düzenine devam edecek banka şubeleri, resmi tatilin başlamasıyla birlikte öğle saatlerinden sonra hizmet vermeyecek.
Bu kapsamda işlemler, şubelere göre değişmekle birlikte genellikle 12.30 ile 13.00 saatleri arasında sona erecek.
3 Arife günü (26 Mayıs 2026) havale ve EFT işlemleri yapılabilecek mi?
26 Mayıs Salı günü saat 13.00’ten sonra gerek şubelerden gerekse internet bankacılığı üzerinden yapılacak EFT işlemleri, Kurban Bayramı tatilinin ardından ilk mesai günü olan 1 Haziran 2026 Pazartesi günü hesaplara geçecek.
FAST sistemi ile gerçekleştirilen para transferleri ise belirlenen işlem limitleri kapsamında bayram boyunca 7 gün 24 saat yapılmaya devam edecek.
4 Kurban Bayramı'nda bankalar açık olacak mı?
Kurban Bayramı’nın birinci gününden dördüncü gününe kadar olan 27-30 Mayıs tarihleri arasında banka şubeleri hizmet vermeyecek. Bayram süresince işlemler ATM’ler ile mobil ve internet bankacılığı kanalları üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bankalar, tatilin sona ermesinin ardından 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yeniden normal mesai düzenine geçecek.
Özellikle şubeden işlem yapacak vatandaşların, yoğunluk yaşanmaması adına bankacılık işlemlerini bayram öncesinde ve arife günü öğle saatlerinden önce tamamlamaları tavsiye ediliyor.