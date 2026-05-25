Emlak vergisinde son tarih yaklaşıyor: Ödemeyenlere gecikme faizi uygulanacak

Taşınmaz sahiplerinin her yıl ödemesi gereken emlak vergisinin 2026 yılı ilk taksit dönemi için son tarih yaklaşmaya başladı. Vatandaşların gecikme faiziyle karşılaşmamak adına ödemelerini 1 Haziran 2026’ya kadar yapması gerekiyor.
1 Emlak vergisi ödemelerinde son tarih ne zaman?
Konut, arsa, arazi ve iş yeri sahiplerini kapsayan emlak vergisi ödemelerinde süreç sürüyor. Vergi mükelleflerinin gecikme faiziyle karşılaşmamak için ilk taksit ödemelerini 1 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.
2 Emlak vergisi ödemeleri nasıl yapılıyor?
Emlak vergisi borç sorgulama işlemleri, e-Devlet, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın online sistemi ile belediyelerin dijital hizmet platformları üzerinden yapılabiliyor.
Ödemeler belediye vezneleri, belediyelerin resmi internet adresleri ve banka kanalları aracılığıyla EFT, havale ya da kredi kartı kullanılarak gerçekleştirilebiliyor.
3 Bayram nedeniyle bazı belediyelerin vezneleri hizmet veremeyebilir
Kurban Bayramı tatilinin başlaması ve kamu çalışanlarının idari izin kapsamına alınması nedeniyle bazı belediye vezneleri hizmet vermeyebiliyor. Bu nedenle vatandaşlar, 1 Haziran 2026 tarihinden önce belediyelerin online ödeme sistemleri, mobil bankacılık uygulamaları, internet bankacılığı ve e-Devlet entegreli tahsilat ekranları üzerinden banka ya da kredi kartıyla ödeme yapabiliyor.
4 Kimler emlak vergisinden muaf?
Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip vatandaşlar, geliri olmayan vatandaşlar, emekliler, dul ve yetimler, gaziler ile engelliler emlak vergisinden muaf sayılıyor.
Öte yandan birden fazla taşınmaza sahip olan ya da farklı konutlarda hissesi bulunan kişiler, toplam metrekare düşük olsa dahi bu muafiyetten faydalanamıyor ve emlak vergisi ödemeye devam ediyor. Tamamen yıkılmış ve kullanılamaz haldeki harabe yapılar ise bu kapsamın dışında tutuluyor.