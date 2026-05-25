Emlak vergisinde son tarih yaklaşıyor: Ödemeyenlere gecikme faizi uygulanacak

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip vatandaşlar, geliri olmayan vatandaşlar, emekliler, dul ve yetimler, gaziler ile engelliler emlak vergisinden muaf sayılıyor.

Öte yandan birden fazla taşınmaza sahip olan ya da farklı konutlarda hissesi bulunan kişiler, toplam metrekare düşük olsa dahi bu muafiyetten faydalanamıyor ve emlak vergisi ödemeye devam ediyor. Tamamen yıkılmış ve kullanılamaz haldeki harabe yapılar ise bu kapsamın dışında tutuluyor.