Bursa'da çilek hasadı başladı ama üretici dertli

Bursa'da çocukluğundan bu yana çilek üreten 77 yaşındaki İsmail Kozan, bu yıl 4 dönümde yaptığı dikimde sadece fideye 275 bin lira harcadığını belirterek, maliyetlerin yüksekliğinden dert yandı.

İhlas Haber Ajansı

Yıllık yaklaşık 50 bin tonluk üretimiyle Türkiye'de ilk 5 şehir arasında yer alan Bursa'da, havaların ısınmasıyla birlikte çilek hasadı başladı.

Kurban Bayramı'nın ardından piyasada daha fazla yer alması beklenen Bursa çileğinde üreticiler, yüksek maliyetler karşısında fiyat beklentilerini yüksek tutuyor.

Kestel ilçesine bağlı Erdoğan Mahallesi'nde çocukluğundan beri tarımla uğraşan ve köyünde çilek üretimine öncülük eden İsmail Kozan, geçen yıl 5,5 dönüm arazide gerçekleştirdiği üretimde dönüm başına 2 ton verim aldığını belirtti. Bu yıl ilk kez farklı bir çilek çeşidi denediğini ifade eden Kozan, 4 dönümlük alana ektiği yeni ürünün hasadına bayram döneminde devam edeceklerini dile getirdi.

Yeni denediği çeşitte dönüm başına 25 bin fide diktiklerini ve ilk yıl toplam 6 ton rekolte beklediklerini kaydeden Kozan, maliyetlerin üreticiyi zorladığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Fidenin tanesini bu yıl 11 liradan aldık. Sadece fide için 275 bin lira ödeme yaptık. Tarlanın işlenmesi, dikimi, gübresi, hortumu, naylonu, otunun biçilmesi ve toplanması derken maliyet inanılmaz rakamlara ulaşıyor. Bu yüzden beklentimiz, sezonda çileğin tarladan çıkış fiyatının kilogram başına 100 ila 120 lira arasında olmasıdır. Maliyetler çok yükseldiği için bu fiyatı bekliyoruz, 100 liranın altı üreticiye kazandırmaz."
