Papa'nın ziyareti İznik'i dünyanın radarına soktu: Endonezya'dan Avrupa'ya turist akını kapıda

Endonezya ve Malezya'dan geçen yıl Bursa'ya yoğun ilgi olduğuna dikkati çeken Balta, "Endonezya ve Malezya'nın dışında Orta Doğu ülkelerinden ve özellikle Kuveyt'ten çok sayıda yabancı turist geldi. Bursa artık onların evleri gibi. Daha sonra da hiç beklemediğimiz Avrupalı turistlerimiz de gelmeye başladı. Bu ülkelerden gelen turist sayısı her geçen gün artıyor. Bunlar da güzel haberler bizim için. Bu yıl yabancı turist sayılarının artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Balta, geçen yıl 365 bin yabancı turistin Bursa'da konakladığını, Bursa için bunun iyi bir sayı olduğunu belirterek, kente daha fazla yabancı turist gelmesini istediklerini kaydetti.