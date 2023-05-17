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Borsa güne yükselişle başladı (17.05.2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 4.605,61 puandan başladı.

17 Mayıs 2023 | 10:04
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Borsa güne yükselişle başladı (17.05.2023)

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,90 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 4.605,61 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,94 ve holding endeksi yüzde 0,47 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 0,50 ile spor oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,97 değer kazanarak günü 4.589,71 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizi ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, dün borç limitine ilişkin Kongre liderleriyle bir araya gelirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, hafta sonuna kadar anlaşma sağlanmasının mümkün olduğunu, anlaşmanın o kadar da zor olmadığını dile getirdi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, sözle yönlendirmelerine devam ederken, New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğunu kaydetti. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise haziran toplantısı için herhangi bir karar vermediğini belirterek, faiz indirimlerini tartışmak için çok erken olduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıç verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 ve 4.750 seviyelerinin direnç, 4.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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