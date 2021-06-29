Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,12 değer kaybederek günü 1.371,67 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,59 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 2,23 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 3,10 ile ulaştırma oldu.

ANALİST YORUMU NE?

AA’nın görüşünü aktardığı analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımının hızlanmasına dair endişelerin ve bu paralelde yeniden gündeme gelen seyahat kısıtlamalarının pay piyasalarını baskıladığını belirtti.

YARIN HANGİ VERİLER İZLENECEK?

Hisse bazlı hareketlerin ve volatilitenin artabileceğini aktaran analistler, yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de ADP özel sektör istihdamı, Avro Bölgesinde enflasyon, İngiltere’de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.340 puanın destek, 1.400 puanın ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.