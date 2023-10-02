Borsa günü rekorlarla kapattı: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 152,02 puan artarak 8.486,96 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 48,22 puan ve yüzde 0,58 değer kazanarak 8.383,16 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.367,26, en yüksek 8.511,61 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,82 artışla 8.486,96 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,20 ve holding endeksi yüzde 2,21 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,52 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 0,70 ile tekstil, deri oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,06, sanayi endeksi yüzde 0,77, hizmetler endeksi yüzde 2,84 ve teknoloji endeksi yüzde 2,88 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 145,00 puan ve yüzde 1,65 yükselişle 8.942,40 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67'si prim yaptı, 33'ü geriledi.

Türk Hava Yolları, Şişecam, Yapı Kredi, Tüpraş ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ABD'de, eylül ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,9'dan 49,8'e revize edildi. Endeks, ağustosta 47,9 değerinde gerçekleşmişti. Ülkede, ISM imalat sanayi PMI ise eylülde 1,4 puan artarak 49 seviyesinde gerçekleşti.

ANALİST YORUMU

Analistler, ABD'de açıklanan imalat sanayi PMI ve ISM imalat sanayi PMI verilerindeki yükselişe karşın hala 50 seviyesinin altında olduğunu ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini söyledi.

ABD'de iş gücü piyasasının Fed'in "şahin" adımlarına karşın hala çok sıcak olduğunu belirten analistler, bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin Banka'nın politika adımları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,0 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından yarın açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 58,94 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.