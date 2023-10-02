ARA
Bist 100
8486,96
1,82%
Bist 100
Dolar/TL
27,453
0,162%
Dolar/TL
Euro/TL
28,8209
-0,5987%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0488
-0,8068%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1615,16
-0,86%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsa günü rekorlarla kapattı: Yarın hangi veriler var?

Borsa günü rekorlarla kapattı: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,82 değer kazancıyla günü 8.486,96 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.511,61 puana taşıdı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 152,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 152,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

02 Ekim 2023 | 19:05
0
Borsa günü rekorlarla kapattı: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 152,02 puan artarak 8.486,96 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 48,22 puan ve yüzde 0,58 değer kazanarak 8.383,16 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.367,26, en yüksek 8.511,61 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,82 artışla 8.486,96 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 2,20 ve holding endeksi yüzde 2,21 değer kazandı. 
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,52 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 0,70 ile tekstil, deri oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,06, sanayi endeksi yüzde 0,77, hizmetler endeksi yüzde 2,84 ve teknoloji endeksi yüzde 2,88 değer kazandı.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 145,00 puan ve yüzde 1,65 yükselişle 8.942,40 puandan kapandı. 
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67'si prim yaptı, 33'ü geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Şişecam, Yapı Kredi, Tüpraş ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ABD'de, eylül ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,9'dan 49,8'e revize edildi. Endeks, ağustosta 47,9 değerinde gerçekleşmişti. Ülkede, ISM imalat sanayi PMI ise eylülde 1,4 puan artarak 49 seviyesinde gerçekleşti.

ANALİST YORUMU

Analistler, ABD'de açıklanan imalat sanayi PMI ve ISM imalat sanayi PMI verilerindeki yükselişe karşın hala 50 seviyesinin altında olduğunu ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini söyledi.

ABD'de iş gücü piyasasının Fed'in "şahin" adımlarına karşın hala çok sıcak olduğunu belirten analistler, bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin Banka'nın politika adımları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,0 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından yarın açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 58,94 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1615,16 -0,86%
  • ALTIN ONS 1829,93 -1,01%
  • BIST 100 8486,96 1,82%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,453 0,162%
  • EURO/TURK LIRASI 28,8209 -0,5987%
  • EURO/USD 1,0488 -0,8068%
  • INGILIZ STERLINI 1,20974 -0,83286%
  • JAPON YENI 149,792 0,155%
  • KANADA DOLARI 1,36721 0,69637%
  • RUS RUBLESI 99,25 1,2755%
Günün En Çok Okunanları
Düzce’ye madeni yağ fabrikası kuracak
Kentsel dönüşüm yasasında önemli değişiklik: Anlaşma oranı salt çoğunluğa çekilecek
Kentsel dönüşüm yasasında önemli değişiklik: Anlaşma oranı salt çoğunluğa çekilecek
Yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum ne?
Yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum ne?
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Çalışan mutluluğu son 3 yılın en düşüğünde; uzmanlara göre nedenleri
Çalışan mutluluğu son 3 yılın en düşüğünde; uzmanlara göre nedenleri
18 kurumdan 50 hisse önerisi
18 kurumdan 50 hisse önerisi
100 uçak eşiğini aşıyor: Pegasus, 100. uçağı "Cumhuriyet"i teslim aldı
100 uçak eşiğini aşıyor: Pegasus, 100. uçağı "Cumhuriyet"i teslim aldı
Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel'den piyasa, kampanya ve 2023 yorumları
GERİ
İLERİ
Düzce’ye madeni yağ fabrikası kuracak
Kentsel dönüşüm yasasında önemli değişiklik: Anlaşma oranı salt çoğunluğa çekilecek
Yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum ne?
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Çalışan mutluluğu son 3 yılın en düşüğünde; uzmanlara göre nedenleri
Kentsel dönüşüm yasasında önemli değişiklik: Anlaşma oranı salt çoğunluğa çekilecek
Yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum ne?
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Çalışan mutluluğu son 3 yılın en düşüğünde; uzmanlara göre nedenleri
18 kurumdan 50 hisse önerisi
Yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum ne?
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Çalışan mutluluğu son 3 yılın en düşüğünde; uzmanlara göre nedenleri
18 kurumdan 50 hisse önerisi
100 uçak eşiğini aşıyor: Pegasus, 100. uçağı "Cumhuriyet"i teslim aldı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL