Kilosu 12 bin Euro: Isparta'nın 'pembe altını' için 24 saatlik hassas mesai başladı

Gülün son derece hassas bir ürün olduğunu ve aynı gün içerisinde işlenmesi gerektiğini belirten Selçuk, hava ve yağış durumuna göre 1 kilogram gül yağının ortalama 4 ton gülden elde edildiğini söyledi. Üretim maliyetlerinin her geçen yıl arttığına dikkat çeken Selçuk, "Geçen yıl kilogram fiyatı için 110 lira bandında bir açıklama yapılmıştı. Bu yıl ise taban fiyatın 80 lira olarak belirlendiği açıklandı. Bu rakamın düşük olduğunu daha önce de ifade etmiştik. Isparta Ziraat Odası Başkanı olarak taban fiyatın 130 lira olması gerektiğini bir kez daha dile getirmek istiyorum" diye konuştu.