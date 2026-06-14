Türkiye ve Birleşik Krallık'ın canlı eğlence sektörü temsilcileri Londra'da düzenlenen özel resepsiyonda bir araya gelirken, görüşmelerin odağında Türkiye'nin uluslararası organizasyonlardaki yükselen konumu ve Formula 1'in İstanbul'a dönüşü yer aldı

Türkiye’nin eğlence ekonomisi büyüyor

Türkiye'nin canlı eğlence sektöründe uluslararası turne ekonomisinin yükselen oyuncuları arasına girdiğinin vurgulandığı etkinlikte, ülkedeki canlı eğlence bilet gelirlerinde 2025'te yüzde 30'luk artış kaydedildiğine dikkat çekildi.

Geceye, Kültür ve Turizm Bakanı Danışmanı Tan Sağtürk, BKM Üst Yöneticisi (CEO) Zümrüt Arol, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdürü Görgün Taner, Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, Piu Entertainment, Pozitif ve Biletix gibi kurumların yöneticileri ile Birleşik Krallık müzik endüstrisinden Ticketmaster, Kilimanjaro, SOLO ve ITB gibi şirketlerin temsilcileri katıldı.

Uluslararası organizasyonlar cazibe merkezi haline getiriyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye'nin yılda 4 milyonu aşkın İngiliz turisti ağırladığını, yabancı ziyaretçiler, yatırımcılar ve uluslararası organizasyonlar için cazibe merkezi olmaya devam ettiğini kaydetti.

Formula 1'in dönüşü Türkiye'nin vitrinini güçlendirecek

Türkiye'nin kültür, sanat, diplomasi ve spor alanlarında küresel bir merkez konumuna yükseldiğini ifade eden Ertaş, 2027'de de Formula 1'in İstanbul Park'a dönüşünün ülkenin uluslararası görünürlüğüne önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Türkiye artık turne haritalarının önemli durağı

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ise Türkiye'nin genç nüfusunun canlı müzik etkinliklerine büyük ilgi gösterdiğine dikkati çekerek, uluslararası sanatçıların ve müzikallerin turne haritasında Türkiye'nin artık önemli bir yer edindiğini, iki ülke arasındaki sanatçı trafiğini artırmayı arzu ettiklerini belirtti.