Bodrum’da ‘Mavi Tur’ sezonu başladı: Saklı koylar turist akınına uğradı

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Bodrum, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yeniden ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle günübirlik tekne turlarına olan talep artarken, yüzlerce turist her gün ilçenin birbirinden güzel koylarını keşfetmek için denize açılıyor.
1 Tekne turlarında doluluk oranları yükseldi
Kurban Bayramı sonrası turizm hareketliliğinin hız kazandığını belirten sektör temsilcileri, sezonun beklentilerin üzerinde başladığını ifade ediyor. Bodrum'da yaklaşık 500 günübirlik tur teknesi faaliyet gösterirken, kiralık teknelerle birlikte bu sayı 2 bine ulaşıyor. Rezervasyonların hızla arttığı belirtilirken, temmuz ve ağustos aylarında yoğunluğun zirveye çıkması bekleniyor.
2 Rusya pazarına yönelik yeni uçuşlar sektöre olumlu yansıdı
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış, Kurban Bayramı'yla birlikte Bodrum'da turizm hareketliliğinin belirgin şekilde arttığını söyledi. Sezon beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Kantarmış, ilçede yaklaşık 500 günübirlik tur teknesi bulunduğunu, kiralama amaçlı kullanılan teknelerle birlikte bu sayının 2 bine ulaştığını ifade etti. Bazı ülkelerde yaşanan savaşlara rağmen Türkiye turizminde herhangi bir gerileme görülmediğini dile getiren Kantarmış, özellikle Rusya pazarına yönelik yeni uçuşların devreye alınmasının sektöre olumlu yansıdığını kaydetti.
3 "Bodrum'a gelen herkes mavi yolculuğa çıkıyor"
Gelecek günlerde turist sayısında daha da artış beklediklerini vurgulayan Kantarmış, temmuz ayından itibaren yoğun bir sezon yaşanacağını öngördüklerini dile getirdi. Geçen yıla göre daha iyi bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini belirten Kantarmış, Bodrum'un doğal güzellikleri, koyları, yatları ve her bütçeye hitap eden konaklama seçenekleriyle öne çıktığını ifade etti. Bodrum'un yalnızca eğlence turizmiyle değil, aile turizmiyle de dikkati çektiğini aktaran Kantarmış, özellikle çocuklu ailelerin ilçeyi tercih ettiğini belirtti. Kantarmış, "Bodrum'a gelen herkes mavi yolculuğa çıkıyor. Çıktıkları zaman da bu koylara aşık oluyorlar. Bir çok kez gitmek istiyorlar. Bu da Bodrum için gerçekten güzel bir şey. Herkesi Bodrum'a davet ediyorum." dedi.
4 En çok ziyaret edilen koylar hangileri?
Günübirlik tekne turlarında ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği noktalar arasında Akvaryum Koyu, Karaada, Kızılburun, Tavşanburnu, Orak Adası, Poyraz Koyu, Dalgıç Koyu yer alıyor.
5 Dünyanın dört bir yanından turist geliyor
Bodrum Kumbahçe Tekneciler Kooperatifi Başkanı Vahap Özkan ise rezervasyonların gelmeye devam ettiğini kaydetti. Bodrum'un yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilen önemli bir destinasyon olduğuna işaret eden Özkan, "İlçeye Rusya, Arap ülkeleri, Hindistan ve Çin başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden ziyaretçi geliyor." diye konuştu.
6 Bodrum'un iklimi ve doğal güzellikleri tercih ediliyor
Turistlerin özellikle Bodrum'un iklimini ve doğal güzelliklerini tercih ettiğini dile getiren Özkan, yerli turist hareketliliğinin ise okulların geç kapanması nedeniyle beklenen seviyeye ulaşamadığını ancak yaz döneminde artmasını beklediklerini anlattı. Özkan, günübirlik tekne turlarında misafirleri Akvaryum, Karaada, Kızılburun, Tavşanburnu, Orak, Poyraz ve Dalgıç koyları başta olmak üzere çok sayıda noktada ağırladıklarını ifade etti.
7 Dünyanın en güzel tatil noktalarından biri
Günübirlik tekne turuna katılan Rus turist Elena Remiga, Bodrum'u çok sevdiğini ve dördüncü kez geldiğini söyledi. Bodrum'un eşsiz koyları ve doğal güzellikleriyle öne çıktığını dile getiren Remiga, herkese Bodrum'u ziyaret etmelerini tavsiye etti. Rus turist Vitalil Pogoreltsev de Bodrum'a birçok kez geldiğini, ilçenin güneşli havası, doğal güzellikleri ve misafirperver insanlarıyla dünyanın en güzel tatil noktalarından biri olduğunu ifade etti.