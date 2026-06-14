Bodrum’da ‘Mavi Tur’ sezonu başladı: Saklı koylar turist akınına uğradı

Gelecek günlerde turist sayısında daha da artış beklediklerini vurgulayan Kantarmış, temmuz ayından itibaren yoğun bir sezon yaşanacağını öngördüklerini dile getirdi. Geçen yıla göre daha iyi bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini belirten Kantarmış, Bodrum'un doğal güzellikleri, koyları, yatları ve her bütçeye hitap eden konaklama seçenekleriyle öne çıktığını ifade etti. Bodrum'un yalnızca eğlence turizmiyle değil, aile turizmiyle de dikkati çektiğini aktaran Kantarmış, özellikle çocuklu ailelerin ilçeyi tercih ettiğini belirtti. Kantarmış, "Bodrum'a gelen herkes mavi yolculuğa çıkıyor. Çıktıkları zaman da bu koylara aşık oluyorlar. Bir çok kez gitmek istiyorlar. Bu da Bodrum için gerçekten güzel bir şey. Herkesi Bodrum'a davet ediyorum." dedi.