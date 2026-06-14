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KDK’dan tüm çalışanları ilgilendiren tavsiye karar: Eğitimler fazla çalışma sayılmalı

Kamu Denetçiliği Kurumu, mesai saatleri dışında gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlerin fazla çalışma kapsamında değerlendirilmesi gerektiği konusunda tavsiye kararı verdi. Kurum, personele izin verilmesini, bunun mümkün olmaması halinde ise fazla mesai ücreti ödenmesini tavsiye etti.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
KDK’dan tüm çalışanları ilgilendiren tavsiye karar: Eğitimler fazla çalışma sayılmalı

Çalışanlarını yakından ilgilendiren dikkat çeken bir tavsiye kararı geldi. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), mesai saatleri dışında düzenlenen hizmet içi eğitimlerin "fazla çalışma" olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, çalışanlara izin kullandırılması veya bunun mümkün olmaması halinde fazla mesai ücreti ödenmesi yönünde görüş bildirdi.

Başvuru bir sağlık çalışanından geldi

KDK'nın kararına göre, bir hastanede acil tıp uzmanı olarak çalışan kişi, görevlendirilmesi üzerine 8 saatlik eğitime katıldı. Eğitimin mesai saatleri dışında yapıldığını, eğitim kapsamındaki görevlendirmeye istinaden herhangi bir ödeme ya da izin kullanımı hakkı tanınmadığını belirten kişi, talebinin karşılanması adına KDK'ya başvurdu.

KDK: Bu süre fazla çalışma kapsamında değerlendirilmeli

Mesai saatleri dışındaki eğitimi "fazla çalışma" olarak kabul eden KDK, başvurucuya izin kullandırılması, bu mümkün değilse fazla mesai ücretinin ödenmesi yönünde Sağlık Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

“İzin kullandırılması yerinde olur”

KDK'nin kararında, başvurucunun 8 saatlik eğitime katıldığı, bu eğitimin başvuranın mesai saatleri dışında gerçekleştiği, söz konusu eğitimin mesleki bilgi ve becerinin tazelenmesine yönelik hizmet içi eğitim kapsamında olduğu ifade edildi.

Sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve yoğunluğu göz önüne alındığında, personelin dinlenme hakkı ile çalışma verimliliği arasında denge kurulması ve bunun korunması gerektiğine işaret edilen kararda, fazla çalışma kapsamında hak kazanılan izinlerin de aynı yıl içerisinde kullandırılmasının yerinde olacağı kaydedildi.

“İzin mümkün değilse ücret ödenmeli”

Fazla mesailerin kullanımı konusunda idarelerin takdir yetkisinin bulunduğu belirtilen kararda, fazla mesai karşılığı izin kullanımının mümkün olmadığı hallerde çalışana ücret ödemesi yapılması gerektiği bildirildi.

Kararda, "Aksi yönde yapılacak uygulama da Anayasa'nın angarya yasağını düzenleyen maddesi ile ücretin emeğin karşılığı olduğu hükmüne yer veren maddesine aykırılık teşkil edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler
çalışma hayatı fazla mesai mesai saatleri eğitim izin
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