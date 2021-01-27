Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 değer kaybederek 1.534,34 puana indi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.05 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,77 puan azalışla 1.534,34 seviyesine geriledi. Toplam işlem hacmi 13,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,15 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,94 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,34 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış, aşılama konusunda yaşanan tedarik sorunları ve salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişelerle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaların yanı sıra ABD’de açıklanacak dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, Fed’in faizleri değiştirmesinin beklenmediğini ve sözle yönlendirmede enflasyon ve istihdam vurgusuna devam edilebileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.525 ve 1.500 seviyelerinin destek, 1.555 ve 1.570’in direnç konumunda olduğunu kaydetti.