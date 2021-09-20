Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,42 değer kaybederek 1.399,26 puana geriledi.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,30, teknoloji endeksi yüzde 1,92, hizmetler endeksi yüzde 1,33 ve sanayi endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 4’ü yükseldi, 94’ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, Şişecam oldu.

Analistler, bugün küresel pay piyasalarında Çinli Evergrande şirketinin yaklaşan borçlarının oluşturduğu belirsizliklerle satıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bu hafta, çarşamba günü ABD Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası toplantılarının gerçekleştirileceğini hatırlatan analistler, piyasalarda sert dalgalanmalar görülebileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek olarak öne çıktığını belirterek, kısa ve orta vadeli görünümde 1.440 direncinin güçlendiğini söyledi.

Altının onsu 1.759,7 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,3680 ve dolar/yen paritesi 109,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6630 liradan, avro 10,1440 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.759,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2 azalışla 73,2 dolardan işlem görüyor.