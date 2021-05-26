Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,23 değer kazanarak 1.417,41 puana yükseldi.

Dün 1.400,22 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 12,90 puan ve yüzde 0,92 değer kazanarak 1.413,12 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.392,87, en yüksek ise 1.423,09 puanı gördü.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,05 ve holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile spor oldu. Mali endeks yüzde 1,36, teknoloji endeksi yüzde 0,96, hizmetler endeksi yüzde 0,49 ve sanayi endeksi yüzde 0,89 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 79’u yükseldi, 17’si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Kardemir (D), Petkim oldu.