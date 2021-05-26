Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,23 değer kazanarak 1.417,41 puana yükseldi.
Dün 1.400,22 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 12,90 puan ve yüzde 0,92 değer kazanarak 1.413,12 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.392,87, en yüksek ise 1.423,09 puanı gördü.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,05 ve holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile spor oldu. Mali endeks yüzde 1,36, teknoloji endeksi yüzde 0,96, hizmetler endeksi yüzde 0,49 ve sanayi endeksi yüzde 0,89 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 79’u yükseldi, 17’si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Kardemir (D), Petkim oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle küresel pay piyasalarının karışık seyrettiğini, yurt içi piyasalarda ise dünkü satıcılı seyrin ardından bugün banka hisseleri öncülüğünde tepki alımlarının etkisini artırdığını ifade etti.
Altının onsu 1.907,3 dolar seviyesinde
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,90, bileşik getirisi yüzde 18,70 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2240, sterlin/dolar paritesi 1,4170 ve dolar/yen paritesi 108,9 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 8,4410 liradan, avro 10,3320 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.907,3 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 68,4 dolardan işlem görüyor.
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