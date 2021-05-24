Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 azalışla 1.446,39 puana geriledi. Dolar 8,3990 liradan, avro 10,2590 liradan işlem görüyor.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,45 puan değer kaybetti.

Cuma günü 1.451,84 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,85 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 1.453,69 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.441,70, en yüksek ise 1.456,66 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,65, hizmetler endeksi yüzde 0,42 ve sanayi endeksi yüzde 0,35 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,12 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 30’u yükseldi, 65’i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Koza Altın İşletmeleri, ASELSAN, Petkim, Kardemir (D) oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının enflasyon ve para politikalarına yönelik belirsizlikler ve açıklanan verilerin desteklediği büyüme beklentileriyle yön arayışında olduğunu söyledi.

Bugün, Brüksel’de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’in konuşmasının gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, ABD’de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.390 seviyelerinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.