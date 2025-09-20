ARA
  • Başkanlık duyurdu, 29 ilde arsa satılacak: İşte örnek arsalar ve fiyatları...

Başkanlık duyurdu, 29 ilde arsa satılacak: İşte örnek arsalar ve fiyatları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan 29 ildeki 449 taşınmazı 1-2 Ekim'de açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. İşte farklı fiyatlardaki bazı arsalar ve muhammen bedelleri:


Son Güncellenme:
Başkanlık duyurdu, 29 ilde arsa satılacak: İşte örnek arsalar ve fiyatları...

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 29 ilde mülkiyetinde bulunan 449 taşınmazın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

HANGİ İLLERDE VAR?

Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, Van, Şırnak, Bingöl, Sakarya, Eskişehir, Nevşehir, Amasya, Tokat, Erzurum, Adana ve Osmaniye'de 1'er, Diyarbakır'da 4, Şanlıurfa'da 11, Mardin'de 8, Muş'ta 6, İstanbul'da 21, Bursa'da 2, Balıkesir'de 13, İzmir'de 12, Aydın'da 2, Muğla'da 29, Antalya'da 3, Ankara'da 18, Konya'da 7, Niğde'de 4, Sivas'ta 4, Samsun'da 3, Kars'ta 6 ve Mersin'de 285 taşınmaz satışa sunulacak.

YÜZDE 25 PEŞİNAT, 24 AY VADE

Alıcılar, taşınmazlara yüzde 25 peşinatla sahip olabilecek, kalan tutar için 24 ay vade ve peşin uygulanacak.

Taşınmazların satışları için açık artırmalar, 1-2 Ekim'de saat 10.30'da başlayacak, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak. Öte yandan, Mersin'deki satışlar için ise sadece 2 Ekim Perşembe günü Mersin Hilton SA Konferans Salonu'nda açık artırma düzenlenecek. Açık artırma kapsamında yer alan taşınmazların konum ve görselleri, "www.emlakyonetim.com.tr" internet adresinden görülebilecek.

İşte bazı örnek arsalar ve muhammen bedelleri (Tüm taşınmazlarla ilgili detaylı bilgilere emlak müzayedenin sitesinden ulaşabilirsiniz)

1 ANKARA ÇANKAYA AKARLAR 'DA 911,86 M² NİP'DE KIRSAL NİTELİKLİ YERLEŞİMİN GELİŞME ALANI

ANKARA ÇANKAYA AKARLAR 'DA 911,86 M² NİP'DE KIRSAL NİTELİKLİ YERLEŞİMİN GELİŞME ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺365.000,00

2 İSTANBUL ARNAVUTKÖY HARAÇÇI 'DA 389,24 M² KONUT ALANI

İSTANBUL ARNAVUTKÖY HARAÇÇI 'DA 389,24 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺8.200.000,00
 

3 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ YAKUPLU 'DA 2.559,15 M² SANAYİ, TİCARET VE DEPOLAMA ALANI

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ YAKUPLU 'DA 2.559,15 M² SANAYİ, TİCARET VE DEPOLAMA ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺140.800.000,00 

4 İSTANBUL SANCAKTEPE SAMANDIRA 'DA 193,18 M² TİCARET+KONUT ALANI

İSTANBUL SANCAKTEPE SAMANDIRA 'DA 193,18 M² TİCARET+KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺5.650.000,00

5 İSTANBUL SİLİVRİ SAYALAR 'DA 798,04 M² GELİŞME KONUT ALANI

İSTANBUL SİLİVRİ SAYALAR 'DA 798,04 M² GELİŞME KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺2.100.000,00 

6 MUŞ MERKEZ AĞAÇLIK'TA 4.859,55 M² 1/100.000 ÇDP'DE TARIM ALANI

MUŞ MERKEZ AĞAÇLIK'TA 4.859,55 M² 1/100.000 ÇDP'DE TARIM ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺2.200.000,00

7 BURSA KARACABEY KURŞUNLU 'DA 2.694,88 M² KIRSAL YERLEŞİM ALANI

BURSA KARACABEY KURŞUNLU 'DA 2.694,88 M² KIRSAL YERLEŞİM ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺13.500.000,00

8 BALIKESİR KARESİ 2.SAKARYA 'DA 2.507,00 M² KONUT ALANI

BALIKESİR KARESİ 2.SAKARYA 'DA 2.507,00 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺11.300.000,00

9 İZMİR ÇEŞME 16 EYLÜL 'DE 2.089,00 M² TURİZM TESİS ALANI

İZMİR ÇEŞME 16 EYLÜL 'DE 2.089,00 M² TURİZM TESİS ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺73.150.000,00

10 İZMİR TORBALI AYRANCILAR 'DA 308,59 M² KONUT ALANI

İZMİR TORBALI AYRANCILAR 'DA 308,59 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺1.900.000,00

11 AYDIN KUŞADASI GÜZELÇAMLI 'DA 429,72 M² KONUT ALANI+YOL+PARK+ÇOCUK BAHÇESİ VE OYUN ALANI

AYDIN KUŞADASI GÜZELÇAMLI 'DA 429,72 M² KONUT ALANI+YOL+PARK+ÇOCUK BAHÇESİ VE OYUN ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺4.750.000,00

12 MUĞLA FETHİYE PATLANGIÇ 'TA 923,64 M² GELİŞME KONUT ALANI

MUĞLA FETHİYE PATLANGIÇ 'TA 923,64 M² GELİŞME KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺21.250.000,00

13 MUĞLA MARMARİS TAŞLICA 'DA 277,93 M² ÇDP'DE KIRSAL GELİŞME ALANI

MUĞLA MARMARİS TAŞLICA 'DA 277,93 M² ÇDP'DE KIRSAL GELİŞME ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺890.000,00

14 İSTANBUL BEYKOZ ÇUBUKLU 'DA 231,00 M² KONUT ALANI

İSTANBUL BEYKOZ ÇUBUKLU 'DA 231,00 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺12.250.000,00
 

15 MUĞLA MENTEŞE EMİRBEYAZIT 'TA 1.318,22 M² KONUT ALANI

MUĞLA MENTEŞE EMİRBEYAZIT 'TA 1.318,22 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺65.950.000,00

16 ANKARA BALA BELÇARSAK 'TA 7.119,82 M² PLANSIZ ALAN

ANKARA BALA BELÇARSAK 'TA 7.119,82 M² PLANSIZ ALAN

MUHAMMEN BEDEL: ₺14.400.000,00

17 VAN İPEKYOLU ŞAFAK 'TA 1.460,34 M² KONUT ALANI

VAN İPEKYOLU ŞAFAK 'TA 1.460,34 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺2.750.000,00

18 ANKARA ÇANKAYA MÜHYE 'DE 18.304,74 M² PLANSIZ ALAN

ANKARA ÇANKAYA MÜHYE 'DE 18.304,74 M² PLANSIZ ALAN

MUHAMMEN BEDEL: ₺31.900.000,00

19 ANKARA YENİMAHALLE İVEDİKKÖY 'DE 65.769,57 M² TİCARİ REKREASYON ALANI +PARK ALANI

ANKARA YENİMAHALLE İVEDİKKÖY 'DE 65.769,57 M² TİCARİ REKREASYON ALANI +PARK ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺296.000.000,00

20 SİVAS MERKEZ KILAVUZ 'DA 4.788,59 M² TİCARET ALANI

SİVAS MERKEZ KILAVUZ 'DA 4.788,59 M² TİCARET ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺26.350.000,00

21 MERSİN TOROSLAR ALADAĞ 'DA 899,96 M² PLANSIZ ALAN

MERSİN TOROSLAR ALADAĞ 'DA 899,96 M² PLANSIZ ALAN

MUHAMMEN BEDEL: ₺1.100.000,00
 

22 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 'DE 7.331,33 M² SANAYİ ALANI

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ÖMERLİ 'DE 7.331,33 M² SANAYİ ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺183.300.000,00

23 DİYARBAKIR SUR ÖZDEMİR 'DE 123,06 M² TİCARET ALANI

DİYARBAKIR SUR ÖZDEMİR 'DE 123,06 M² TİCARET ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺5.000.000,00

24 ŞANLIURFA HALFETİ ARĞIL 'DA 3.326,46 M² KONUT ALANI

ŞANLIURFA HALFETİ ARĞIL 'DA 3.326,46 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺10.850.000,00

25 MUŞ MERKEZ AĞAÇLIK 'TA 2.818,77 M² 1/100.000 ÇDP'DE TARIM ALANI

MUŞ MERKEZ AĞAÇLIK 'TA 2.818,77 M² 1/100.000 ÇDP'DE TARIM ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺1.450.000,00

26 MUĞLA BODRUM MAZI 'DA 2.632,45 M² 1/100.000 ÖLÇEKLİ AYDIN-MUĞLA-DENİZLİ PLANLAMA BÖLGESİ ÇDP DAHİLİNDE TARIM ALANI

MUĞLA BODRUM MAZI 'DA 2.632,45 M² 1/100.000 ÖLÇEKLİ AYDIN-MUĞLA-DENİZLİ PLANLAMA BÖLGESİ ÇDP DAHİLİNDE TARIM ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺11.700.000,00

27 ANTALYA KEPEZ BARAJ 'DA 772,00 M² KONUT ALANI

ANTALYA KEPEZ BARAJ 'DA 772,00 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺6.200.000,00

28 KONYA KARAPINAR KÜÇÜKAŞLAMA 'DA 2.490,00 M² KONUT ALANI

KONYA KARAPINAR KÜÇÜKAŞLAMA 'DA 2.490,00 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺1.000.000,00

 

29 SAKARYA KARASU YUKARIAZİZİYE 'DE 3.577,32 M² KONUT ALANI

SAKARYA KARASU YUKARIAZİZİYE 'DE 3.577,32 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺39.400.000,00

 

30 ANKARA ÇANKAYA MÜRSEL ULUÇ 'TA 43.256,79 M² TİCARİ REKREASYON ALANI

ANKARA ÇANKAYA MÜRSEL ULUÇ 'TA 43.256,79 M² TİCARİ REKREASYON ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺346.100.000,00

 
0
