Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı

Buna göre Graintürk Holding A.Ş. ile Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları 28 Kasım tarihli işlemlerden (seans başından) 27 Aralık tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GRTHO.E ve YAPRK.E payları 28/11/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/12/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

