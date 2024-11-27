ARA
DOLAR
34,64
-0,00%
DOLAR
EURO
36,63
0,68%
EURO
GRAM ALTIN
2939,93
0,29%
GRAM ALTIN
BIST 100
9639,77
0,04%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi hakkında açıklama yapıldı.

27 Kasım 2024 | 20:58
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı

Buna göre Graintürk Holding A.Ş. ile Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları 28 Kasım tarihli işlemlerden (seans başından) 27 Aralık tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.
Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GRTHO.E ve YAPRK.E payları 28/11/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/12/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2939,93 0,29%
  • ALTIN ONS 2639,48 0,29%
  • BIST 100 9639,77 0,04%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,763 -1,507%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40231 -0,31031%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 113,15 7,2997%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,644 -0,0028%
  • EURO/DOLAR 1,0573 0,8754%
  • EURO/TURK LIRASI 36,628 0,6767%
  • STERLIN/DOLAR 1,26795 0,96791%
Borsa Haberleri
Otokar 31 milyarlık anlaşmayı duyurdu: 1059 adet COBRA II
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı
Borsada yarın bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Escar Filo Kiralama (ESCAR) bedelsiz tarihi belli oldu
Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş Başkanlığı'ndan istifa etti
Kocaer Çelik (KCAER) bedelsiz tarihi belli oldu
Bossa Ticaret’ten olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkında açıklama
Matriks (MTRKS) bedelsiz tarihi belli oldu
YEO Teknoloji (YEOTK) yeni yatırımını duyurdu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
Borsada sermaye artırımı yapan 7 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda öne çıkan 17 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 3 şirket
26 Kasım borsada gün sonu özeti
GERİ
İLERİ
Otokar 31 milyarlık anlaşmayı duyurdu: 1059 adet COBRA II
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı
Borsada yarın bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Escar Filo Kiralama (ESCAR) bedelsiz tarihi belli oldu
Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş Başkanlığı'ndan istifa etti
Kocaer Çelik (KCAER) bedelsiz tarihi belli oldu
Bossa Ticaret’ten olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkında açıklama
Matriks (MTRKS) bedelsiz tarihi belli oldu
YEO Teknoloji (YEOTK) yeni yatırımını duyurdu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
Borsada sermaye artırımı yapan 7 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda öne çıkan 17 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 3 şirket
26 Kasım borsada gün sonu özeti
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL