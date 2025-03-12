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Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (12 Mart)

Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan kararlar duyuruldu.

12 Mart 2025 | 22:51
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (12 Mart)

Borsa İstanbul'da 3 hissede tedbir kararı... Açıklamalar şöyle:

KSTUR.E payları 13/03/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/04/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

BVSAN.E payları 13/03/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/04/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

PAPIL.E paylarında 13/03/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/04/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

 

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Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (12 Mart)
Borsada bugün temettü açıklayan 2 şirket (12 Mart)
Escar, temettü kararını duyurdu
Galata Wind (GWIND) temettü kararını duyurdu
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 6106
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
12 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 1527
ASELSAN’dan 107,4 milyon dolarlık sözleşme
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
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Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var
Bu hafta genel kurulu olan 6 borsa şirketi
GERİ
İLERİ
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