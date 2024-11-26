Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı

Açıklamaya göre Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) ve Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) payları 27 Kasım tarihli işlemlerden (seans başından) 26 Aralık tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AVGYO.E ve ETILR.E payları 27/11/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/12/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

BRÜT TAKAS TEDBİRİ KARARI

Bir diğer açıklamaya göre ise İhlas Holding A.Ş. (IHLAS) paylarında 27 Kasım tarihli işlemlerden (seans başından) 26 Aralık tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.

Açıklama şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IHLAS.E paylarında 27/11/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/12/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.