Borsa İstanbul’dan 5 hisse için tedbir kararı

KAP'a yer alan bildirime göre Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE), CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD), Graintürk Holding A.Ş. (GRTRK), Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOPOL) ve Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) payları 23/09/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/10/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.



KAP bildirimi şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BSOKE.E, CVKMD.E, GRTRK.E, KOPOL.E ve PEHOL.E payları 23/09/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/10/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

