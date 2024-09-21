ARA
DOLAR
34,12
0,27%
DOLAR
EURO
38,15
0,30%
EURO
GRAM ALTIN
2876,83
1,65%
GRAM ALTIN
BIST 100
9900,25
-0,76%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Borsa İstanbul’dan 5 hisse için tedbir kararı

Borsa İstanbul A.Ş.'dan dün (20 Eylül) KAP'a yapılan bildirimde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbire ilişkin açıklama yapıldı.

21 Eylül 2024 | 12:21
Borsa İstanbul’dan 5 hisse için tedbir kararı

KAP'a yer alan bildirime göre Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE), CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD), Graintürk Holding A.Ş. (GRTRK), Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOPOL) ve Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) payları 23/09/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/10/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

KAP bildirimi şöyle: 

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BSOKE.E, CVKMD.E, GRTRK.E, KOPOL.E ve PEHOL.E payları 23/09/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/10/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 

İlgili Haberler
Korkutan görüntü: Tek karede 24 tane... "Burası elek gibi"
Korkutan görüntü: Tek karede 24 tane... "Burası elek gibi"
Piyasalarda neler oldu, gelecek hafta neler bekliyor?
Piyasalarda neler oldu, gelecek hafta neler bekliyor?
Borsada gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
Borsada gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
0
  • ALTIN GRAM - TL 2876,83 1,65%
  • ALTIN ONS 2622,3 1,37%
  • BIST 100 9900,25 -0,76%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,885 0,883%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3571 0,07706%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,35 -0,1511%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,1225 0,2709%
  • EURO/DOLAR 1,1163 0,0112%
  • EURO/TURK LIRASI 38,1535 0,3044%
  • STERLIN/DOLAR 1,3321 0,35786%
Borsa Haberleri
Eksun Gıda'dan ilk yarı değerlendirmesi
Tüpraş (TUPRS) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Borsa İstanbul’dan 5 hisse için tedbir kararı
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Borsada gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
BIST 100'de 17 hissenin teknik analizi (21.09.2024)
Oba Makarna'dan geri alım açıklaması
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans...
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
SPK bülteni: 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Borsada pazartesi günü 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
Yeni politikalar büyümeye yansıdı
İş Yatırıma göre yabancı yatırımcıların aldığı, sattığı hisseler
Flap Kongre Hizmetleri (FLAP) temettü tarihi belli oldu
SPK'dan Oba Makarna'nın başvurusuna onay
GERİ
İLERİ
Eksun Gıda'dan ilk yarı değerlendirmesi
Tüpraş (TUPRS) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Borsa İstanbul’dan 5 hisse için tedbir kararı
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Borsada gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
BIST 100'de 17 hissenin teknik analizi (21.09.2024)
Oba Makarna'dan geri alım açıklaması
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans...
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
SPK bülteni: 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Borsada pazartesi günü 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
Yeni politikalar büyümeye yansıdı
İş Yatırıma göre yabancı yatırımcıların aldığı, sattığı hisseler
Flap Kongre Hizmetleri (FLAP) temettü tarihi belli oldu
SPK'dan Oba Makarna'nın başvurusuna onay
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL