ARA
DOLAR
35,40
0,21%
DOLAR
EURO
36,30
-0,51%
EURO
GRAM ALTIN
3060,94
0,94%
GRAM ALTIN
BIST 100
9910,61
-0,90%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsa İstanbul’dan bir hissede tedbir kararı (10 Ocak)

Borsa İstanbul’dan bir hissede tedbir kararı (10 Ocak)

Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi hakkında açıklama yapıldı.

11 Ocak 2025 | 00:30
Borsa İstanbul’dan bir hissede tedbir kararı (10 Ocak)

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) payları 13/01/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/02/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında HEDEF.E payları 13/01/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/02/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK'nın 05/12/2024 tarihli kararı uyarınca yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda açığa satış yapılabilmektedir.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3060,94 0,94%
  • ALTIN ONS 2689,16 0,73%
  • BIST 100 9910,61 -0,9%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,815 -0,196%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44288 0,2773%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 101,75 -0,4426%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,404 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0245 -0,547%
  • EURO/TURK LIRASI 36,3043 -0,5128%
  • STERLIN/DOLAR 1,22091 -0,82409%
Borsa Haberleri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK'dan sermaye artırımı onayı alan son 4 şirket ve oranları
Borsa İstanbul’dan bir hissede emir paketi tedbiri
Borsa İstanbul’dan bir hissede tedbir kararı
EgeYapı GYO ne zaman borsada işlem görecek?
ABD verisi etkiledi: 10 Ocak borsada gün sonu rakamları
2025 ilk çeyrek için: 15 aracı kurumdan portföy önerileri
Borsa İstanbul, 2025’e ‘temkinli iyimser’ giriyor
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 4 bedelsiz onayı var
Türkiye, 2024'te halka arzlarda Avrupa birincisi
Yabancı yatırımcı 2025'e borsada alımla başladı
Türk Hava Yolları, 2024 rakamlarını açıkladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 300
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (8 Ocak)
SPK'dan 2 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
GERİ
İLERİ
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK'dan sermaye artırımı onayı alan son 4 şirket ve oranları
Borsa İstanbul’dan bir hissede emir paketi tedbiri
Borsa İstanbul’dan bir hissede tedbir kararı
EgeYapı GYO ne zaman borsada işlem görecek?
ABD verisi etkiledi: 10 Ocak borsada gün sonu rakamları
2025 ilk çeyrek için: 15 aracı kurumdan portföy önerileri
Borsa İstanbul, 2025’e ‘temkinli iyimser’ giriyor
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 4 bedelsiz onayı var
Türkiye, 2024'te halka arzlarda Avrupa birincisi
Yabancı yatırımcı 2025'e borsada alımla başladı
Türk Hava Yolları, 2024 rakamlarını açıkladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 300
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (8 Ocak)
SPK'dan 2 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL