Borsa İstanbul'dan bir şirkete pazar değişikliği onayı geldi

Borsa İstanbul'dan bugün (19 Eylül) KAP'a yapılan bildirim şöyle: Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin (Şirket, TBORG.E), paylarının Piyasa Öncesi İşlem Platformu'ndan şartlarını sağladığı pazara geçişi için yaptığı başvuru değerlendirilerek, fiili dolaşım oranı %5'in üzerine çıkan Şirket paylarının Kotasyon Yönergesi'nin 23/2 ve Pay Piyasası Yönergesi'nin 37/1,2,3 maddeleri çerçevesinde 23/09/2024 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, TBORG.E payları 23/09/2024 tarihinden itibaren, 20/09/2024 tarihinde oluşan kapanış fiyatı ertesi günün baz fiyatı olacak şekilde, Ana Pazar'da sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye başlayacaktır.

