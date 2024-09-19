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Borsa İstanbul'dan bir şirkete pazar değişikliği onayı geldi

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.Ş. 'üst pazar'a geçiş başvurusu yaptığını duyurmuştu. Borsa İstanbul'dan bugün pazar değişikliği hakkında açıklama geldi.

19 Eylül 2024 | 19:33
Borsa İstanbul'dan bir şirkete pazar değişikliği onayı geldi

Borsa İstanbul'dan bugün (19 Eylül) KAP'a yapılan bildirim şöyle: Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin (Şirket, TBORG.E), paylarının Piyasa Öncesi İşlem Platformu'ndan şartlarını sağladığı pazara geçişi için yaptığı başvuru değerlendirilerek, fiili dolaşım oranı %5'in üzerine çıkan Şirket paylarının Kotasyon Yönergesi'nin 23/2 ve Pay Piyasası Yönergesi'nin 37/1,2,3 maddeleri çerçevesinde 23/09/2024 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, TBORG.E payları 23/09/2024 tarihinden itibaren, 20/09/2024 tarihinde oluşan kapanış fiyatı ertesi günün baz fiyatı olacak şekilde, Ana Pazar'da sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye başlayacaktır.
 

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Turkcell'den (TCELL) Fitch notu açıklaması
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) Fitch notu açıklaması
Borsa şirketlerinden en son haberler (19 Eylül)
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (18 Eylül)
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (19 Eylül)
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