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Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım' açıklaması

Borsa İstanbul'da yukarı adım kuralı bugün de geçerli olacak. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

26 Şubat 2025 | 09:04
Son Güncellenme: 26 Şubat 2025 | 14:23
Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım' açıklaması

Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulunun 05/12/2024 tarih ve 62/1863 sayılı kararı uyarınca BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabilmektedir. Söz konusu paylarda 26/02/2025 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır.

Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir.
 

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Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var: Yüzde 831
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GERİ
İLERİ
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