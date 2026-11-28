İstanbul'da mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren hızla düşmesi bekleniyor. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve İstanbul Valiliği, kentte etkili olacak soğuk ve yağışlı havaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek

AKOM'un 28 Kasım tarihli hava tahmin raporuna göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünün cumartesi gecesinden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor.

Halihazırda 16 derece civarında seyreden sıcaklıkların 8 ila 10 derece azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Soğuk hava 7 ila 10 gün etkili olacak

Soğuk havanın bölgede 7 ila 10 gün boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman ise saatte 40 ila 70 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Kent genelinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden karla karışık yağmur uyarısı

İstanbul Valiliği de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmeleri doğrultusunda kentte 29 Kasım Pazar günü Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkili olacağını duyurdu.

Soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdüreceği, sıcaklıkların ise özellikle pazartesi günü hissedilir derecede azalacağı belirtildi.

Yağışların kent genelinde yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

Buzlanma ve don riskine dikkat

Valilik, rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla, yer yer ise 70 kilometreye ulaşan fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi.

Ani sıcaklık düşüşü nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İstanbul'da haftalık hava durumu nasıl olacak?

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen sıcaklıklar ve yağış durumları şöyle:

- 29 Kasım Pazar: 6-11 derece, çok bulutlu ve hafif yağmurlu.

- 30 Kasım Pazartesi: 4-8 derece, çok bulutlu ve hafif yağmurlu.

- 1 Aralık Salı: 3-7 derece, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.

- 2 Aralık Çarşamba: 3-8 derece, çok bulutlu ve sağanak yağmurlu.

- 3 Aralık Perşembe: 4-9 derece, çok bulutlu ve sağanak yağmurlu.

- 4 Aralık Cuma: 3-7 derece, çok bulutlu ve hafif yağmurlu.

Özellikle çarşamba ve perşembe günleri yağışların yoğunlaşması, metrekareye düşen yağış miktarının 10 ila 25 kilogram arasında olması bekleniyor.

İstanbul Valiliğinin tahminlerine göre ise hava sıcaklıklarının 29 Kasım'da 9-10, 30 Kasım'da 4-6, 1 Aralık'ta 3-6 ve 2 Aralık'ta 3-5 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.