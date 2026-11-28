Türkiye hafif ticari araç pazarında güçlü performansını sürdüren Opel, 2025 yılında gerçekleştirdiği 27 bin 471 adetlik satışla pazarın en çok tercih edilen üçüncü markası olmuştu. Bu başarının en önemli itici güçlerinden birini ise 15 bin 722 adetlik satışa ulaşan Opel Combo oluşturdu. Markanın hafif ticari araç ailesinin lokomotif modeli Combo, 2026 yılında da güçlü performansını sürdürüyor. Yılın ilk 10 ayında 10 bin adetten fazla satış gerçekleştiren model, C-Combi segmentinde yüzde 14’lük pazar payına ulaştı. Aynı dönemde Opel, Türkiye hafif ticari araç pazarında toplam 16 bin adeti aşan satışa ve yüzde 8,5 pazar payına ulaştı. Elde edilen satış sonuçları, Combo'nun Opel'in Türkiye hafif ticari araç stratejisindeki kritik rolünü ortaya koyarken, yerli üretimin başlamasıyla birlikte modelin pazardaki konumunun daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Opel'in hafif ticari araç ailesinin önemli üyelerinden Combo, Alman mühendisliğini yenilikçi teknolojiler ve çok yönlü kullanım özellikleriyle bir araya getiriyor. Markanın karakteristik Opel Vizör ön yüz tasarımı, dikkat çekici dış görünümü ve geniş iç hacmiyle önce çıkan model, hem profesyonel kullanıcıların hem de ailelerin farklı beklentilerine yanıt veriyor. Dijital kokpiti, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve segmentinde öne çıkan Intelli-Lux LED® Matrix Far teknolojisiyle konfor ve güvenlik özelliklerini bir arada sunan Combo, günlük kullanımda da yüksek işlevsellik sağlıyor. Yerli üretim Opel Combo, 130 HP güç üreten 1.5 litrelik dizel motorunu 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle birleştiriyor. Essential, Edition ve Ultimate olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle sunulan model, geniş yaşam alanı, esnek kullanım özellikleri ve verimli motor seçenekleriyle ticari hayatta olduğu kadar günlük yaşamda da güçlü bir alternatif oluşturuyor. Opel Combo, 1 milyon 675 bin TL'den başlayan fiyatlarla, 750 bin TL'ye varan 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği ve takas desteğiyle Opel yetkili satıcılarında müşterilerle buluşuyor.